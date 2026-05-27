MasterChef Brasil volta com clima de Copa e 24 competidores em disputa acirrada

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

A 13ª temporada do MasterChef Brasil estreou na terça-feira (26), às 22h30, na tela da Band, e traz uma aposta ousada logo de cara: os primeiros episódios são inspirados no formato de Copa do Mundo, com fases eliminatórias em equipe, disputas intensas e pressão já nos primeiros minutos de cozinha. A ideia não é por acaso — 2026 é ano de Mundial, e a produção decidiu capitalizar o clima de torcida para temperar a estreia.

Os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retornam ao comando da competição, acumulando também a função de apresentadores — modelo adotado desde a saída de Ana Paula Padrão, que já se consolidou junto ao público.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

24 competidores, 18 vagas e provas repaginadas

A edição começa com 24 participantes, que serão reduzidos a 18 ao final do segundo episódio. Os competidores vêm de diversas regiões do país e disputam no esquema tático de um torneio de futebol: quatro times de seis jogadores. Quem não se destacar nas fases iniciais pode ser eliminado antes mesmo de receber o avental.

Entre as dinâmicas, os fãs vão reencontrar clássicos como o Leilão e as temidas Caixas Misteriosas, além de novidades que prometem agitar a disputa:

Publicidade

Ranking — nova prova que classifica os participantes por desempenho direto

— nova prova que classifica os participantes por desempenho direto Amo ou Odeio — dinâmica que adiciona uma camada de imprevisibilidade às avaliações

— dinâmica que adiciona uma camada de imprevisibilidade às avaliações Provas em equipe com públicos variados — motoboys, influenciadores digitais e cantores convidados avaliam os pratos

Ao longo de 19 episódios, os competidores enfrentarão provas técnicas, desafios em grupo e avaliações rigorosas dos jurados. A temporada também explora ingredientes exóticos, receitas tradicionais e temas como sustentabilidade e desperdício alimentar.

Prêmio turbinado e onde assistir

O vencedor leva R$ 300 mil em dinheiro, além do troféu, e fará uma imersão em Lisboa, Portugal, a convite da Nomad. O pacote inclui ainda uma bolsa de estudos na escola de gastronomia Le Cordon Bleu e um vale-compra de R$ 30 mil da Havan. O segundo colocado também garante um curso de pâtisserie.

Para quem não assistiu à estreia na Band, há outras opções:

Band — terças-feiras, às 22h30, com transmissão simultânea no Band.com.br e no aplicativo Bandplay

Discovery Home & Health e HBO Max — episódios às sextas-feiras, às 20h30, a partir de 29 de maio

Uma franquia que precisa se reinventar

A cozinha ganhou visual renovado, com tons de verde, bege e bancadas totalmente reequipadas. O cenário onde os jurados deliberam sobre os pratos agora tem poltronas, mesa redonda e tapete vermelho — detalhes que reforçam o tom de tribunal gastronômico. A produção é da Endemol Shine Brasil, com direção geral de Marisa Mestiço.

Os jurados já adiantaram que ficaram surpresos com o nível dos participantes nas primeiras gravações. Com 12 anos de estrada e um mercado de realities cada vez mais saturado, o MasterChef Brasil precisa provar que ainda tem fôlego para competir pela atenção do público — e essa temporada parece ter os ingredientes certos para isso.

O clima de Copa do Mundo vai dar certo como gancho para o MasterChef, ou a competição culinária dispensa esse tipo de apelo? Deixe sua opinião nos comentários.