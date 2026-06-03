Lollapalooza e mais festivais serão transmitidos ao vivo pelo Disney+

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A The Walt Disney Company anunciou que os festivais norte-americanos Bonnaroo Music & Arts Festival, Lollapalooza (Chicago) e Austin City Limits Music Festival serão transmitidos ao vivo globalmente pelo hub do Hulu dentro do Disney+. A iniciativa consolida a expansão da plataforma no mercado de transmissões em tempo real.

Além da transmissão simultânea dos shows principais dos palcos, a cobertura do Disney+ terá um diferencial para quem busca imersão. O streaming contará com o Live Set, um estúdio de conteúdo montado fisicamente dentro de cada festival. Desse espaço, serão transmitidas entrevistas exclusivas com os artistas e exibidos conteúdos inéditos de bastidores ao longo de todos os fins de semana dos eventos.

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A parceria com a Live Nation vem ao encontro de uma transformação profunda no comportamento dos consumidores de música. De acordo com dados do estudo global “Living for Live 2025”, realizado pela própria Live Nation:

73% dos fãs de música afirmam que ouvem mais artistas internacionais atualmente do que em períodos anteriores. Publicidade

85% do público concorda que a música ao vivo hoje transcende barreiras geográficas e de idioma.

“Os festivais de música estão entre os momentos mais vibrantes e imperdíveis da cultura, e agora os assinantes do Disney+ do mundo inteiro poderão vivenciar essa emoção”, disse Lauren Tempest, líder de Planejamento de Conteúdo e Parcerias de Direct-to-Consumer da The Walt Disney Company.