Parabólica e TV via streaming recebem novidades

A movimentação nos catálogos de streaming e nas plataformas de TV por assinatura segue intensa, trazendo boas notícias para os assinantes e usuários de diversas plataformas. O MovieArk e o TCL Channel anunciaram a adição de novos conteúdos que prometem agradar públicos de todas as idades, enquanto o segmento de rádio ganha reforços importantes em múltiplas plataformas, incluindo a Nova Parabólica, o SAT HD Regional e a Sky Brasil.
MovieArk: Aventura e Adrenalina com a Red Bull TV
A plataforma MovieArk acaba de enriquecer seu acervo com a adição da Red Bull TV. Conhecida por sua programação focada em esportes radicais, eventos ao vivo de alto nível, documentários inspiradores e competições como o Red Bull BC One (breaking), a Red Bull Rampage (MTB) e o Premier Padel, a Red Bull TV traz uma dose de adrenalina e cultura jovem para o catálogo do MovieArk.
TCL Channel: Animes Clássicos e Conteúdo Infantil
O TCL Channel demonstra atenção à diversidade de público e adiciona três atrações de peso:
- O Reino Infantil (VC 10019): Líder em conteúdo musical e animações para crianças, com sucessos como A Fazenda do Zenon e Bichikids. É uma adição estratégica para o público infantil.
- InuYasha (VC 10021): Um clássico do anime que narra a aventura de Kagome Higurashi e o meio-youkai InuYasha em busca dos fragmentos da Joia de Quatro Almas. A série já é conhecida por sua passagem em outras plataformas e canais, mas agora chega para fortalecer o line-up do TCL Channel.
- Hunter x Hunter (VC 10023): Outro fenômeno do universo anime, aclamado pela crítica e pelos fãs. A saga de Gon Freecss, que sonha em se tornar um Hunter para encontrar seu pai, é uma das mais influentes do gênero shonen, garantindo horas de entretenimento e ação complexa.
Rádios no Satélite e Assinatura
O público que sintoniza a rádio via satélite e TV por assinatura também tem novidades.
- Expansão da Nery FM: A rádio Nery FM foi adicionada à Nova Parabólica (VC 156), e também para os assinantes da Sky Brasil. Esta inclusão expande significativamente o alcance da emissora para lares em todo o país.
- Retornos Importantes na TVRO-StarOne D2: Duas das rádios mais tradicionais e influentes do país reforçaram sua presença na TVRO (televisão por satélite), operando no satélite StarOne D2:
- CBN (VC 905): Conhecida como “A Rádio Que Toca Notícia”, a CBN (Central Brasileira de Notícias) é uma referência em jornalismo all news e análise aprofundada, oferecendo cobertura 24 horas.
- Rádio Itatiaia (VC 957): A emissora de Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma das mais tradicionais do país e líder em cobertura esportiva e jornalismo em seu estado, operando na frequência FM 95,7 MHz em Belo Horizonte e região.