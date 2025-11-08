Parabólica e TV via streaming recebem novidades

A movimentação nos catálogos de streaming e nas plataformas de TV por assinatura segue intensa, trazendo boas notícias para os assinantes e usuários de diversas plataformas. O MovieArk e o TCL Channel anunciaram a adição de novos conteúdos que prometem agradar públicos de todas as idades, enquanto o segmento de rádio ganha reforços importantes em múltiplas plataformas, incluindo a Nova Parabólica, o SAT HD Regional e a Sky Brasil.

MovieArk: Aventura e Adrenalina com a Red Bull TV

A plataforma MovieArk acaba de enriquecer seu acervo com a adição da Red Bull TV. Conhecida por sua programação focada em esportes radicais, eventos ao vivo de alto nível, documentários inspiradores e competições como o Red Bull BC One (breaking), a Red Bull Rampage (MTB) e o Premier Padel, a Red Bull TV traz uma dose de adrenalina e cultura jovem para o catálogo do MovieArk.

TCL Channel: Animes Clássicos e Conteúdo Infantil

O TCL Channel demonstra atenção à diversidade de público e adiciona três atrações de peso:

O Reino Infantil (VC 10019): Líder em conteúdo musical e animações para crianças, com sucessos como A Fazenda do Zenon e Bichikids . É uma adição estratégica para o público infantil.

Líder em conteúdo musical e animações para crianças, com sucessos como e . É uma adição estratégica para o público infantil. InuYasha (VC 10021): Um clássico do anime que narra a aventura de Kagome Higurashi e o meio-youkai InuYasha em busca dos fragmentos da Joia de Quatro Almas. A série já é conhecida por sua passagem em outras plataformas e canais, mas agora chega para fortalecer o line-up do TCL Channel.

Um clássico do anime que narra a aventura de Kagome Higurashi e o meio-youkai InuYasha em busca dos fragmentos da Joia de Quatro Almas. A série já é conhecida por sua passagem em outras plataformas e canais, mas agora chega para fortalecer o line-up do TCL Channel. Hunter x Hunter (VC 10023): Outro fenômeno do universo anime, aclamado pela crítica e pelos fãs. A saga de Gon Freecss, que sonha em se tornar um Hunter para encontrar seu pai, é uma das mais influentes do gênero shonen, garantindo horas de entretenimento e ação complexa.

Rádios no Satélite e Assinatura

O público que sintoniza a rádio via satélite e TV por assinatura também tem novidades.