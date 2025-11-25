Onde assistir Flamengo e Palmeiras nesta terça?

A reta final do Brasileirão ganha ares de decisão nesta terça-feira, dia 25 de novembro. O líder Flamengo e o vice-líder Palmeiras entram em campo em jogos antecipados da 36ª rodada, em confrontos que podem definir o campeão nacional da temporada, antes mesmo da final da Libertadores entre os dois clubes. Ambas as partidas serão exibidas pela TV Globo e pelo Premiere a partir das 21h30 (de Brasília).

Jogo do Título na Arena MRV

O Flamengo (74 pontos) viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV. O time rubro-negro pode levantar o troféu nesta rodada se vencer o Galo e, simultaneamente, contar com uma vitória do Grêmio sobre o Palmeiras.

TV Globo: Transmissão para Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais 22 estados e o Distrito Federal, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Ana Thaís Matos .

Premiere: Narração de Rogério Corrêa, com análises de Eric Faria e Richarlyson. O trio participa de um pré-jogo no sportv uma hora antes.

Em razão do futebol, o Jornal Nacional e a novela Três Graças terão seus horários antecipados para 20h e 20h40, respectivamente. O programa Profissão Repórter não será exibido nesta terça.

Palmeiras Luta pela Sobrevivência em Porto Alegre

O Palmeiras (70 pontos) tem a missão de buscar a vitória para manter viva a disputa pelo título nacional. O time alviverde viaja a Porto Alegre para encarar o Grêmio.

TV Globo: Transmissão para São Paulo e Rio Grande do Sul, com narração de Gustavo Villani e comentários de Roger Flores e Ricardinho .

Premiere: Narração de Luiz Carlos Jr. e análises de Alexandre Lozetti e Fernando Prass.

Quaisquer outros resultados que não a combinação de vitória do Flamengo e derrota do Palmeiras mantêm a disputa do título em aberto.

Agenda da Rodada