Ole Distribution assume a distribuição da AMC Networks na América Latina

O cenário da distribuição de canais na América Latina ganha um novo e robusto capítulo em 2026. A Ole Distribution anunciou oficialmente que, a partir de fevereiro, será a representante oficial da AMC Networks International (AMCNI) em toda a região. Com o acordo, a Ole assume a responsabilidade pelas vendas e distribuição de um portfólio premiado que inclui marcas consagradas como AMC, AMC Series, El Gourmet, Film&Arts e Europa Europa.

A parceria é estratégica para ambas as partes. Para a Ole Distribution, a chegada das marcas da AMC reforça sua liderança e diversifica sua oferta de conteúdo premium para as operadoras de TV por assinatura e plataformas digitais. Juan Carlos Urdaneta, presidente da Ole Distribution, destacou que as marcas da AMC alinham-se perfeitamente à visão de crescimento da empresa, permitindo a entrega de experiências de conteúdo de alta qualidade e ressonância global.

Para a AMC Networks, o movimento representa uma aposta na capilaridade e expertise da Ole no mercado latino-americano. Segundo Eduardo Zulueta, presidente da AMCNI, a colaboração reafirma o compromisso do grupo com o público da região. “Esta nova parceria reforça nosso compromisso de alcançar públicos em toda a região com nosso conteúdo global e local, apoiados por um distribuidor que realmente valoriza nossas marcas“, afirmou o executivo.

Esta movimentação ocorre pouco tempo após a AMC Networks International anunciar a unificação de suas operações entre o Sul da Europa e a América Latina, consolidando um movimento de busca por maior eficiência operacional. Ao delegar a distribuição para a Ole — que já possui em seu portfólio marcas de grupos como A+E e NBCUniversal —, a AMC ganha fôlego para focar na produção de conteúdo e no fortalecimento de sua narrativa de storytelling premiada.

O mercado brasileiro e o restante da América Latina devem perceber os efeitos dessa transição de forma gradual, com uma negociação mais centralizada junto às operadoras. A Ole Distribution é amplamente reconhecida por sua capacidade de manter a relevância de canais lineares enquanto navega pela transição para o modelo de streaming e VOD, o que deve beneficiar marcas de nicho como o Europa Europa e o El Gourmet.