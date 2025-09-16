Novela do SBT impacta 4,4 milhões de pessoas e eleva audiência

Publicidade

O SBT exibiu na última segunda-feira, 15 de setembro, a novela ‘Rubi‘, um clássico da teledramaturgia latina que continua a provar seu sucesso atemporal. A trama impactou um total de 4,4 milhões de pessoas em todo o Brasil.

De acordo com dados do Painel Nacional de Televisão (PNT), a novela registrou 2,9 pontos de audiência, 7,1% de participação (share) e um pico de 3,3 pontos. Em comparação com as quatro segundas-feiras anteriores, a reexibição da novela impulsionou a audiência da faixa horária em 4%.

O sucesso de ‘Rubi’ reforça a aposta do SBT em clássicos vespertinos. A novela, que acompanha a trajetória de uma jovem ambiciosa e sem escrúpulos, conquistou principalmente o público feminino (65%), com mais de 35 anos (62%) e pertencente às classes CDE (87%).

A trama de ‘Rubi’ gira em torno da protagonista, uma mulher deslumbrante e sedutora, mas que é movida pela ambição. Inconformada com a pobreza, ela usa sua beleza para manipular e destruir vidas em busca de riqueza e poder, incluindo a de sua melhor amiga, Maribel. A história de traição e reviravoltas continua a prender o público, mostrando a força de um folhetim que marcou época.