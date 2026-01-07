Netflix revela megapack de estreias para 2026

A Netflix acaba de anunciar seu aguardado cronograma para 2026, consolidando um ano que será dominado por franquias consagradas, parcerias de peso e uma expansão massiva do conteúdo original brasileiro.

Blockbusters e Retornos Internacionais

O ano reserva o reencontro com personagens icônicos e novas apostas de diretores renomados:

Grandes Franquias : Estão confirmados os filmes Enola Holmes 3 e Peaky Blinders: O Homem Imortal, que traz Cillian Murphy de volta ao papel de Tommy Shelby em 20 de março de 2026.

: Estão confirmados os filmes Enola Holmes 3 e Peaky Blinders: O Homem Imortal, que traz Cillian Murphy de volta ao papel de Tommy Shelby em 20 de março de 2026. Séries de Sucesso : O público poderá conferir novas temporadas de Lupin (primavera de 2026) , Bridgerton (4ª temporada dividida em janeiro e fevereiro) e Magnatas do Crime.

: O público poderá conferir novas temporadas de Lupin (primavera de 2026) , Bridgerton (4ª temporada dividida em janeiro e fevereiro) e Magnatas do Crime. Ação e Suspense : O diretor brasileiro Fernando Meirelles comanda Here Comes the Flood, estrelado por Denzel Washington e Robert Pattinson. Outros destaques incluem O Jogo do Predador, com Charlize Theron , e a série Homem em Chamas.

: O diretor brasileiro Fernando Meirelles comanda Here Comes the Flood, estrelado por Denzel Washington e Robert Pattinson. Outros destaques incluem O Jogo do Predador, com Charlize Theron , e a série Homem em Chamas. Animação e Família: A plataforma lança Como Mágica (com vozes de Michael B. Jordan e Juno Temple) e a nova versão de Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo.

Produções brasileiras

O line-up nacional para 2026 é um dos mais ambiciosos da história da plataforma no país:

Drama e História : A minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri recria a conquista do tricampeonato mundial de futebol sob a pressão do regime militar. Já Emergência Radioativa abordará o trágico acidente com o Césio-137 em Goiânia.

: A minissérie Brasil 70 – A Saga do Tri recria a conquista do tricampeonato mundial de futebol sob a pressão do regime militar. Já Emergência Radioativa abordará o trágico acidente com o Césio-137 em Goiânia. Ficção Jurídica e Digital : Habeas Corpus, estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly, foca em erros judiciários , enquanto Rauls mergulha no submundo dos golpes digitais.

: Habeas Corpus, estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly, foca em erros judiciários , enquanto Rauls mergulha no submundo dos golpes digitais. Cinema e Spin-offs : O crime de Elize Matsunaga ganha uma versão ficcional em Elize: Sombras de Uma Mulher. Além disso, os universos de Sintonia e Irmandade (em Salve Geral: Irmandade) ganham filmes derivados.

: O crime de Elize Matsunaga ganha uma versão ficcional em Elize: Sombras de Uma Mulher. Além disso, os universos de Sintonia e Irmandade (em Salve Geral: Irmandade) ganham filmes derivados. Realities e Documentários: Cláudia Raia apresenta o inédito Sua Mãe Te Conhece?. Na área documental, teremos a trajetória de Ronaldinho Gaúcho e o documentário de natureza Marcha das Onças, gravado no Pantanal.

Datas Confirmadas (Primeiro Trimestre)

Confira alguns dos principais lançamentos com data marcada:

01/01: Custe o Que Custar (Série de Harlan Coben).

08/01: Meu Namorado Coreano (Parte 2).

15/01: Os Sete Relógios de Agatha Christie.

29/01: Bridgerton (4ª Temporada – Parte 1).

19/02: O Agente Noturno (3ª Temporada).

06/03: War Machine (Filme de ação e ficção científica).

10/03: ONE PIECE: A Série (2ª Temporada).