Vivo TV expande grade de canais e lança a Astral TV

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​A partir de segunda-feira, 20 de abril, a emissora Astral TV passa a integrar o line-up da Vivo TV. O canal ocupará a posição 633. ​Sediada em São Paulo, a Astral TV aposta em uma grade temática voltada ao bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento.

A programação da Astral TV inclui atrações como o Bom Astral, com Edu Scarfon, e o tradicional Programa Leão Lobo, focado em bastidores da televisão e celebridades. Além da presença na TV paga, a emissora mantém estratégia multiplataforma, com transmissão ao vivo via YouTube, site oficial e parcerias com plataformas como a Soul TV e o app Só Play.

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​A Astral TV ganhou destaque momentâneo no noticiário de celebridades ao servir de “casa temporária” para o apresentador Dudu Camargo.

Após sua saída conturbada do SBT, o jornalista ganhou espaço na emissora para tentar uma reabilitação de imagem antes de seguir para novos projetos na televisão, onde participou e venceu o reality “A Fazenda”, e é atualmente contratado pela Record.

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Confira a Astral TV pelo YouTube: