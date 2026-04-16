Maio: Confira as principais estreias da HBO na TV paga

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

- Publicidade -

O canal de TV por assinatura HBO preparou diversas novidades para seus assinantes ao longo do mês de maio. A principal sessão de cinema do canal vai ao ar todo sábado, sempre a partir das 22h. Confira abaixo:

No dia 9 de maio, o canal exibe Guerra Civil. Em um futuro próximo, os Estados Unidos estão à beira do abismo. Uma jornalista e seus colegas tentam se deslocar pelo país durante uma guerra civil que escala rapidamente e mantém toda a nação sob seu domínio.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Um Cabra Bom de Bola é a novidade do dia 16 de maio. Um pequeno bode chamado Will ganha a chance de sua vida para se juntar aos profissionais e jogar roarball, um esporte de alta intensidade e contato total, dominado pelos animais mais velozes e ferozes do mundo.

Fechando o mês, o canal exibe no dia 30 de maio o longa Terrifier 3. Após sobreviver ao massacre de Halloween do Palhaço Art, Sienna e seu irmão lutam para reconstruir suas vidas despedaçadas. No entanto, justo quando pensam que estão seguros, Art retorna, determinado a transformar sua alegria natalina em um pesadelo.

- Publicidade -

As estreias dos dias 2 e 23 não foram divulgadas ainda.

Confira os trailers: