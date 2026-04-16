Nova série de suspense ganha trailer e data de estreia no Apple TV

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O Apple TV acaba de revelar o trailer oficial de “Incondicional” (Unconditional), sua nova aposta no gênero de suspense e drama internacional. Com oito episódios, a série é uma criação da dupla Adam Bizanski (Magpie) e Dana Idisis (On The Spectrum) e promete prender o público com uma trama de tirar o fôlego que mistura desespero familiar e geopolítica.

A série tem estreia mundial marcada para a sexta-feira, 8 de maio, com o lançamento dos dois primeiros episódios. Novos capítulos chegarão à plataforma semanalmente, todas as sextas-feiras, até o encerramento da temporada em 19 de junho.

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A trama acompanha as férias de Orna (Liraz Chamami) e sua filha Gali (Talia Lynne Ronn), de 23 anos, que tomam um rumo trágico quando a jovem é presa em Moscou sob a acusação de tráfico de drogas. Convicta da inocência da filha, Orna inicia uma busca incansável pela liberdade de Gali. No entanto, o que começa como uma batalha judicial logo se transforma em uma jornada perigosa por uma rede mortal de corrupção e crimes de alto nível.

Além do destaque para a estreante Talia Lynne Ronn e para a experiente Liraz Chamami (Manayek), o elenco traz nomes internacionais como Amir Haddad, cantor e compositor franco-israelense, Yossi Marshek, conhecido por Yellow Peppers, Evgenia Dodina e Vladimir Friedman.

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A direção fica a cargo de Johnathan Gurfinkle, enquanto a produção é assinada pela Keshet International em parceria com a Spiro Films. Antes de chegar ao catálogo global do Apple TV, a série terá sua estreia oficial em Israel, no canal Keshet 12, no final de abril.