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HBO vs Telecine: Confira as estreias deste sábado (18/4)?

Por Ricardo Marques
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Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 18 de abril, a partir das 22h.

A Longa Marcha é a novidade do Telecine Premium. Adolescentes participam de uma competição extenuante e de alto risco onde devem caminhar continuamente ou serão baleados por um membro de sua escolta militar.

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Extermínio: O Templo dos Ossos é o destaque da HBO. O Dr. Kelson se vê envolvido em um novo e chocante relacionamento com consequências que podem mudar o mundo como ele o conhece. Enquanto isso, o líder de uma seita Jimmy Crystal instiga medo e violência por onde passa.

 

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