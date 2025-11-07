NBCUniversal entra na disputa pela Warner Bros. Discovery

A corrida pela aquisição dos valiosos ativos de estúdio e streaming da Warner Bros. Discovery (WBD) ganhou um novo e poderoso concorrente. A Comcast, empresa-mãe da NBCUniversal, avançou formalmente na exploração de uma proposta para adquirir os negócios de estúdio (Warner Bros. Pictures) e streaming (HBO Max) da WBD, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

A entrada da Comcast, que a coloca em concorrência direta com a Netflix e o grupo Paramount Skydance, sinaliza que a divisão de mídia mais cobiçada do mercado está prestes a entrar em uma verdadeira guerra de lances.

Movimentação Formal e Acesso aos Dados

Para estruturar uma potencial oferta, a Comcast contratou os bancos de investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley. Fontes indicaram que a gigante de mídia já teve acesso à “sala de dados” (data room) da Warner Bros. Discovery, que contém as informações financeiras essenciais para a formulação de um lance.

A exploração da Comcast ocorre no contexto da avaliação estratégica de ativos da WBD, que se iniciou após a companhia receber três propostas não solicitadas do consórcio Paramount Skydance, liderado por David Ellison, para adquirir a empresa inteira. As ofertas, que chegaram a valer cerca de US$ 23,50 por ação (estimando a WBD em aproximadamente US$ 57 bilhões), foram rejeitadas pelo conselho da WBD por serem consideradas muito baixas.

A Concorrência: Netflix Também de Olho

A Comcast se junta à Netflix na disputa pelos ativos de estúdio e streaming. Recentemente, a Reuters revelou que a líder mundial de streaming contratou o banco de investimento Moelis & Co. para avaliar uma oferta prospectiva para a mesma divisão.

Os ativos em foco — o lendário estúdio Warner Bros. e o serviço de streaming Max (anteriormente HBO Max) — são considerados a joia da coroa da WBD.

Finanças em Foco

A movimentação de mercado intensificou-se após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Warner Bros. Discovery. Embora a empresa tenha reportado um prejuízo trimestral maior que o esperado, o segmento de estúdios demonstrou força, impulsionado por sucessos de bilheteria como “Superman” e “Weapons”. Discovery.

O streaming, por sua vez, adicionou 2,3 milhões de assinantes no período, elevando o total para 128 milhões, embora tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas de Wall Street. O CEO da WBD, David Zaslav, não comentou sobre as negociações de venda durante a teleconferência com investidores, mas confirmou que há um “processo ativo em andamento” e prometeu que o serviço Max/HBO Max atingiria 150 milhões de assinantes até o final do ano.