Mudanças na Parabólica: Xsports sobe no ranking e rádios chegam ao StarOne D2

O mercado de TVRO (TV via satélite gratuita) continua em plena efervescência em 2026. Nesta semana, usuários das duas principais plataformas do país — o sistema do StarOne D2 (Banda Ku) e a Nova Parabólica (Sky Brasil 1) — devem preparar seus controles remotos para atualizações importantes na grade de canais e emissoras de rádio.

Nova Parabólica (Sky Brasil 1): Xsports ganha destaque

Na plataforma da Sky, a grande novidade é a valorização da Xsports. A emissora, que vem batendo recordes de audiência com a transmissão da “Copinha” e do Paulistão, deixou o número 71 para ocupar o VC 16. A mudança coloca o canal esportivo do Grupo Kalunga em uma posição muito mais nobre na lista, logo após as grandes redes nacionais.

Com a subida da Xsports, a Rede Brasil de Televisão (RBTV), conhecida por sua programação nostálgica com séries e filmes clássicos, também mudou de endereço, migrando do canal 16 para o VC 34.

StarOne D2: A voz de Goiás para todo o Brasil

Já no satélite da Embratel, o StarOne D2, o destaque fica para o reforço do conteúdo sonoro. O Grupo Brasil Central, um dos maiores complexos de comunicação pública do país, oficializou a entrada de suas duas principais emissoras de rádio no sistema SAT HD Regional:

RBC FM (VC 901): Com programação focada em música de qualidade e informação.

Rádio Brasil Central (VC 902): Uma das emissoras mais tradicionais do Centro-Oeste, referência em jornalismo e transmissões esportivas.