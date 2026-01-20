Mudança de era: Eduardo Ruiz deixa a presidência da A+E Networks Latin America

- Publicidade -

A A+E Networks Latin America anunciou uma reestruturação profunda em seu alto escalão para o início de 2026. Eduardo Ruiz, que ocupou o cargo de Presidente e Diretor Geral por mais de uma década, encerrou oficialmente seu ciclo na companhia em 15 de janeiro. O executivo, uma das figuras mais respeitadas do mercado de TV por assinatura no continente, deixa o grupo após 22 anos de serviços prestados à joint venture formada entre a A+E Global Media e a Ole Communications.

Ruiz ingressou na empresa em 2003 e foi o principal arquiteto da expansão de marcas icônicas como History, A&E, H2 e Lifetime. Sob sua gestão, os canais consolidaram uma distribuição que hoje alcança mais de 74 milhões de lares na América Latina. Em comunicado, Ruiz expressou gratidão pela jornada e sinalizou que seus próximos passos envolverão a integração da mídia tradicional com plataformas digitais emergentes, buscando novos desafios em um cenário tecnológico em constante transformação.

Com a saída do veterano, a A+E Networks optou por um modelo de gestão compartilhada para garantir a continuidade do sucesso operacional e comercial. Víctor Hernández foi promovido ao cargo de Vice-Presidente Executivo (EVP), atuando cumulativamente como Diretor de Operações (COO) e Diretor Financeiro (CFO). Já Daniela Martínez assume como Vice-Presidente Executiva (EVP) de Programação e Ad Sales. Ambos se reportarão diretamente ao Conselho de Administração da companhia.

Víctor Hernández, que está na casa desde 2007, terá sob sua guarda as áreas de finanças, operações e marketing. Por outro lado, Daniela Martínez, que chegou ao grupo em 2013, expande suas responsabilidades: além de liderar as vendas publicitárias e pesquisas — áreas onde já atuava como referência —, ela passa a supervisionar toda a equipe de programação dos canais do grupo na região. A estratégia visa unificar a entrega de conteúdo com as demandas de mercado.



Enrique Cuscó, CEO da Ole Communications, e Patrick Vien, Diretor Geral do Grupo Internacional da A+E, reforçaram a confiança na nova estrutura. Segundo os executivos, a vasta experiência de Hernández e Martínez com as marcas do grupo garante que a transição seja fluida e que os princípios de inovação e adaptação, fundamentais para a sobrevivência no atual ecossistema de mídia, permaneçam como prioridade máxima para a A+E Networks Latin America.