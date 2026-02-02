Meli+: O combo de streamings do Mercado Livre vale a pena?

- Publicidade -

O cenário do streaming no Brasil ganhou um novo capítulo de peso há alguns meses. O Mercado Livre reformulou seus pacotes Meli+, transformando o que era um programa de fidelidade em um verdadeiro “hub” de entretenimento. Mas a pergunta que o consumidor se faz diante de tantas opções é: vale mais a pena o combo ou assinar tudo separado?

Como especialistas em tecnologia e entretenimento, analisamos os números para você não precisar usar a calculadora.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Análise de Custo-Benefício: O Peso no Bolso

Para entender o valor real, primeiro olhamos para o custo individual dos serviços que compõem o plano mais robusto, o Meli+ MEGA:

Serviço (Versão com Anúncios) Preço Individual

(fevereiro de 2026) Disney+ R$ 27,90 Netflix R$ 20,90 Max (HBO) R$ 29,90 Apple TV+ R$ 29,90 SOMA TOTAL R$ 108,60

- Publicidade -

O Veredito do Plano MEGA

Ao assinar o Meli+ MEGA pelo valor padrão de R$ 74,90, você economiza R$ 33,70 por mês (cerca de 31% de desconto). Se considerarmos o valor promocional de R$ 49,90 no primeiro mês, a economia salta para mais de 50%.

É a escolha ideal para a “família conectada” que já consome esses quatro serviços. Além disso, você centraliza a fatura em um só lugar.

O Trunfo do Plano Total

Já o Meli+ Total, por R$ 19,90, é imbatível para quem busca apenas o básico. Só o Disney+ avulso custa R$ 27,90. Ou seja: você paga menos que o streaming isolado e ainda ganha os benefícios de frete e cashback do ecossistema Mercado Livre.

Além da Tela: Os Benefícios “Invisíveis”

O que diferencia o Meli+ de um combo da sua operadora de TV a cabo são os benefícios de consumo e finanças:

Logística: Frete grátis em compras a partir de R$ 19 é um divisor de águas para quem faz compras recorrentes.

Finanças: O rendimento de 120% do CDI no Mercado Pago coloca o serviço em um patamar de “investimento” indireto. Para quem mantém saldo em conta, o lucro do CDI pode, literalmente, pagar a mensalidade do plano.

Expansão: O desconto de 30% em outros serviços (como Paramount+ e Globoplay) permite que o usuário personalize sua experiência sem ficar preso a um pacote fixo engessado.

Vale a Pena?

Assine o Meli+ Total se: Você quer o Disney+ e faz compras frequentes no Mercado Livre. É o melhor custo-benefício do mercado de entrada atualmente.

Assine o Meli+ MEGA se: Você é um “heavy user” de conteúdo e já paga por pelo menos dois dos serviços incluídos (ex: Netflix e HBO Max). A economia anual passa dos R$ 400,00 em comparação às assinaturas individuais.

Ponto de Atenção: Lembre-se que as versões incluídas (exceto Apple TV+) possuem anúncios. Se você não tolera interrupções, o plano pode não ser para você, já que o upgrade para as versões “Premium” costuma exigir o pagamento da diferença por fora.