InícioReviews

Já conhece o canal FAST da Cultura? Veja como acessar

Dos debates do Roda Viva aos clássicos Cocoricó e Rá Tim Bum: saiba onde encontrar a versão digital e gratuita da emissora, disponível 24h.

Por Além da Tela
Seguir
Publicidade

Para quem busca uma alternativa à programação comercial e deseja um conteúdo que agregue conhecimento, o Cultura FAST é uma parada obrigatória. O canal é a extensão digital da TV Cultura, levando para as plataformas de streaming gratuito o acervo premiado da emissora.

A grande vantagem é a conveniência: você tem acesso ao rigor jornalístico e ao entretenimento educativo da marca sem precisar de antena digital, diretamente pela internet na sua Smart TV ou celular.

WhatsApp

O que você encontra na programação do Cultura FAST?

O canal brilha ao misturar a agilidade do jornalismo ao vivo com a nostalgia de seus programas históricos. A grade é um verdadeiro mergulho na identidade brasileira:

  • Jornalismo: Acompanhe o Jornal da Cultura ao vivo e as sabatinas históricas do Roda Viva, além das análises inteligentes do Provoca e Linhas Cruzadas.

    Publicidade

  • O Melhor do Infantil: O canal é um refúgio para os pais e para os nostálgicos, transmitindo sucessos como Cocoricó, Rá Tim Bum e as aventuras do Quintal da Cultura.

  • Música e Raízes: Programas que celebram a cultura nacional, como o lendário Viola, minha Viola.

  • Exploração Cultural: Conteúdos educativos e artísticos como o Territórios Culturais, que expandem o olhar do espectador.

Onde sintonizar o Cultura FAST gratuitamente?

O canal está em plena expansão e já pode ser encontrado nos principais serviços que oferecem canais ao vivo via internet no Brasil:

  • Samsung TV Plus: Canal 2075.

  • TCL Channel: Canal 2080.

  • Pluto TV: Disponível na grade de canais gratuitos em qualquer dispositivo.

  • MovieArk: Plataforma de agregação de canais lineares gratuitos.
  • Cultura Play: Aplicativo oficial da emissora para smartphones e TVs.
Publicidade

Leia também

0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
Publicidade

Leiatambém

Publicidade

Leiamais