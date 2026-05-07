Já conhece o canal FAST da Cultura? Veja como acessar

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Para quem busca uma alternativa à programação comercial e deseja um conteúdo que agregue conhecimento, o Cultura FAST é uma parada obrigatória. O canal é a extensão digital da TV Cultura, levando para as plataformas de streaming gratuito o acervo premiado da emissora.

A grande vantagem é a conveniência: você tem acesso ao rigor jornalístico e ao entretenimento educativo da marca sem precisar de antena digital, diretamente pela internet na sua Smart TV ou celular.

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O que você encontra na programação do Cultura FAST?

O canal brilha ao misturar a agilidade do jornalismo ao vivo com a nostalgia de seus programas históricos. A grade é um verdadeiro mergulho na identidade brasileira:

Jornalismo: Acompanhe o Jornal da Cultura ao vivo e as sabatinas históricas do Roda Viva , além das análises inteligentes do Provoca e Linhas Cruzadas . Publicidade

O Melhor do Infantil: O canal é um refúgio para os pais e para os nostálgicos, transmitindo sucessos como Cocoricó , Rá Tim Bum e as aventuras do Quintal da Cultura .

Música e Raízes: Programas que celebram a cultura nacional, como o lendário Viola, minha Viola .

Exploração Cultural: Conteúdos educativos e artísticos como o Territórios Culturais, que expandem o olhar do espectador.

Onde sintonizar o Cultura FAST gratuitamente?

O canal está em plena expansão e já pode ser encontrado nos principais serviços que oferecem canais ao vivo via internet no Brasil:

Samsung TV Plus: Canal 2075.

TCL Channel: Canal 2080.

Pluto TV: Disponível na grade de canais gratuitos em qualquer dispositivo.

MovieArk: Plataforma de agregação de canais lineares gratuitos.

Plataforma de agregação de canais lineares gratuitos. Cultura Play: Aplicativo oficial da emissora para smartphones e TVs.