Mais informação? Como sintonizar a Euronews grátis via streaming

Em um mundo cada vez mais conectado, acompanhar apenas o que acontece na nossa ‘bolha’ não é suficiente. É por isso que o canal Euronews Português se tornou uma presença obrigatória na grade de quem busca informação com uma perspectiva global. Operado diretamente da Europa, o canal oferece uma visão diferenciada sobre geopolítica, economia e cultura, fugindo do óbvio e trazendo os fatos que moldam o cenário internacional.
A transmissão, realizada em português europeu, confere ao canal um tom clássico e uma sonoridade que reforça a sua origem, aproximando o público da realidade e da cultura de Portugal e do restante do continente europeu enquanto se informa.
O que ver na Euronews?
A Euronews não segue o modelo tradicional de “telejornal com apresentador estrela”. A proposta é focar no fato. Entre os principais destaques da grade, você encontrará:
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No Comment: O icônico quadro que apresenta imagens impactantes de eventos globais sem qualquer narração, permitindo que o espectador tire suas próprias conclusões.Publicidade
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Cobertura em Tempo Real: Atualizações constantes sobre os principais conflitos, decisões da União Europeia e cúpulas mundiais.
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Foco em Sustentabilidade e Ciência: O canal dedica espaços generosos para inovação, mudanças climáticas e exploração espacial, temas muitas vezes deixados de lado pela TV aberta.
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Cultura e Estilo de Vida: Programas que exploram o turismo e a gastronomia europeia com uma estética cinematográfica.
Onde assistir à Euronews gratuitamente?
A Euronews é um dos canais com maior capilaridade no sistema FAST, estando presente em praticamente todas as plataformas de Smart TV e dispositivos móveis sem custo – até via YouTube. Confira as opções de sintonização:
Direto na sua Smart TV
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Samsung TV Plus: Disponível na seção de notícias.
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LG Channels: Sintonize no canal 140.
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TCL Channel, VIDAA tv & Whale TV+: Integrado nativamente ao sistema dessas televisões.
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Xiaomi TV+: Canal 840 para usuários do ecossistema Xiaomi.
Em Aplicativos e Navegadores
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Pluto TV & Plex TV: Disponível na categoria de jornalismo internacional.
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YouTube: Transmissão oficial ao vivo no canal oficial da Euronews em Português.
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MovieArk & NX Play: Agregadores de canais lineares gratuitos.
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Open Browser: Acesso direto pelo site oficial para assistir no PC ou celular.
ALÉM DO ÓBVIO: O trunfo da Euronews Português é a sua neutralidade visual. Ao evitar o modelo de “âncora” tradicional, o canal se torna menos cansativo para quem quer consumir notícias por longos períodos. É a escolha ideal para o espectador que deseja uma curadoria séria, sem o sensacionalismo que muitas vezes domina os noticiários.