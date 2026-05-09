‘Pokémon’ sem pagar assinatura? Conheça o canal FAST 24h

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Se você acha que precisa assinar diversos serviços para acompanhar a jornada para se tornar um Mestre Pokémon, temos uma boa notícia. O canal Pokémon no ecossistema FAST é um dos destinos mais populares para quem busca entretenimento leve, nostálgico e de alta qualidade. Sem a necessidade de logins ou cartões de crédito, o canal funciona como uma emissora de TV dedicada 100% à franquia que revolucionou a cultura pop mundial.

O canal é ideal tanto para a nova geração de treinadores que está começando agora, quanto para os veteranos que querem rever batalhas icônicas que marcaram a infância.

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O que esperar da programação?

A grade do canal é pensada para cobrir o vasto legado da animação. Ao sintonizar, você não fica preso a apenas uma fase; a programação costuma alternar entre diferentes regiões do mundo Pokémon.

Séries Clássicas: Episódios que percorrem as diversas temporadas da série principal, mostrando a evolução de Ash Ketchum como treinador. Publicidade

Filmes da Franquia: Eventualmente, a grade surpreende os espectadores com a exibição de longa-metragens que expandem o folclore dos Pokémon Lendários.

Maratonas de Batalhas de Ginásio: Seleções especiais focadas nos momentos de maior tensão e estratégia das competições da Liga Pokémon.

Onde assistir ao canal Pokémon gratuitamente?

O acesso ao canal é simples e já está integrado a dois dos maiores serviços de streaming gratuito do Brasil. Confira onde sintonizar:

Samsung TV Plus: Um dos destaques da grade de entretenimento e animação das TVs Samsung. Basta navegar até a lista de canais nativos.

Pluto TV: O canal está disponível na categoria de animes ou infantil.

ALÉM DO ÓBVIO: O canal Pokémon nas plataformas FAST resolve um problema comum do streaming moderno: a “fadiga de decisão”. Em vez de navegar por centenas de episódios em um catálogo on-demand, o fã pode simplesmente ligar a TV e ser surpreendido por um episódio clássico ou uma batalha épica.