Bateu a nostalgia? Conheça o canal FAST ‘+SBT Raiz’

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Quando bater as saudades dos domingos clássicos, dos auditórios lotados e daquela TV que reunia a família toda no sofá, o canal +SBT Raiz é o seu lugar. Criado diretamente pela curadoria do SBT, este canal FAST funciona como uma máquina do tempo, resgatando o acervo histórico da emissora para o ambiente digital.

A proposta é oferecer um fluxo contínuo de nostalgia sem que você precise procurar por vídeos perdidos na internet.

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O que você encontra na programação do +SBT Raiz?

Como o próprio nome diz, o canal “Raiz” do SBT é focado exclusivamente no legado da emissora. A grade é montada para quem quer rever momentos que marcaram gerações:

Programas de Auditório Históricos: Grandes momentos do Programa Silvio Santos , incluindo quadros clássicos que definiram a TV brasileira, além do Programa Livre, Casos de Família, Fantasia, Bom Dia & Cia, Canta e Dança Minha Gente e mais. Publicidade

Ícones do Entretenimento: De Hebe a Gugu Liberato , até Sérgio Mallandro, Angélica, Mara Maravilha, o canal revisita entrevistas e quadros que paravam o país.

Curiosidades do Acervo: Imagens raras e programas que não eram vistos há décadas, agora digitalizados para o streaming.

Onde sintonizar o +SBT Raiz?

Por ser um produto oficial do SBT, o canal está centralizado em sua própria infraestrutura de streaming. Confira onde assistir:

No Streaming Oficial

+SBT: O canal está disponível de forma gratuita e ao vivo dentro do aplicativo oficial +SBT, que pode ser baixado em Smart TVs, smartphones (Android e iOS) e tablets.

ALÉM DO ÓBVIO: O +SBT Raiz é uma ferramenta de preservação cultural. o SBT entendeu que existe um público órfão daquela TV “festiva” das décadas de 80, 90 e 2000. TRAZ conteúdo leve, familiar e carregado de emoção.