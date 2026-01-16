Martin Freeman e Erin Doherty trazem mistério ao sofá de Graham Norton

O canal Film&Arts continua trazendo o melhor do entretenimento britânico com um novo episódio inédito de The Graham Norton Show nesta sexta-feira, 16 de janeiro, às 21h. O episódio 14 da 33ª temporada reúne estrelas de grandes franquias mundiais para discutir os lançamentos mais aguardados do streaming e da TV.

O convidado principal da noite é o aclamado Martin Freeman. Conhecido por seus papéis icônicos em O Hobbit e Sherlock, o ator compartilha detalhes sobre seu novo projeto na Netflix: a série Agatha Christie’s Seven Dials. Freeman mergulha novamente no universo do suspense e da investigação, interpretando um dos personagens centrais desta nova adaptação da Rainha do Crime.

A atriz Erin Doherty, que conquistou o mundo como a Princesa Anne em The Crown, também marca presença no sofá. Ela discute sua nova série dramática, A Thousand Blows, um drama de época ambientado na era vitoriana que promete muita intensidade e ação. Doherty tem se consolidado como um dos nomes mais versáteis de sua geração e traz os bastidores dessa produção épica para o público do Graham.

Para fechar a noite com muito estilo e leveza, o palco recebe a cantora e compositora Olivia Dean. Indicada três vezes ao BRIT Awards, a artista apresenta o hit “So Easy (to Fall in Love)”, faixa de seu aclamado álbum The Art of Loving.