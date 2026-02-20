Março: TNT estreia novela brasileira no horário nobre

O público que ainda não conferiu o fenômeno da HBO Max já tem data e hora para sintonizar. No dia 16 de março, a TNT estreia em sua grade principal a novela Beleza Fatal. Diferente do que se poderia imaginar, a trama não ficará restrita aos canais de nicho (como TNT Novelas ou Series), ocupando o horário nobre do canal mais importante do grupo.
A produção, realizada em parceria com a Coração da Selva, é um thriller de vingança que mergulha no submundo sombrio das cirurgias plásticas e da busca implacável pela perfeição.
Horários e Estratégia de Exibição
O canal preparou uma logística especial para a estreia:
- Estreia (16 de março): O primeiro capítulo terá duas faixas — uma no início da tarde e outra às 22h30.
- Grade Fixa (A partir de 24 de março): As estreias de episódios inéditos acontecem sempre às 22h30, com reprise no dia seguinte (na faixa da tarde).
- Maratona de Sábado: Para quem perder os capítulos durante a semana, a TNT exibirá aos sábados os cinco episódios da semana em sequência.
Trama: O Preço da Beleza
A história gira em torno de Sofia (Camila Queiroz), que viu sua mãe ser destruída pela ambição de Lola (Camila Pitanga). Acolhida pela família Paixão, liderada pela carismática Elvira (Giovanna Antonelli), Sofia cresce alimentando um plano de vingança contra a poderosa família Argento, donos de uma clínica de estética que esconde segredos perturbadores, incluindo erros médicos fatais e traições inesperadas.
O elenco conta com nomes de peso como Caio Blat, Marcelo Serrado, Herson Capri e Murilo Rosa, em papéis que desafiam a moralidade e exploram a obsessão pela imagem.
Futuro da Franquia
A exibição na TNT serve como o aquecimento perfeito para os fãs, já que a produtora Coração da Selva confirmou a produção de uma segunda temporada para 2026, com estreia prevista para 2028. Veteranos como Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli já estão confirmados para retornar sob a direção de Maria de Médicis.