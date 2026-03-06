Março no AMC Series: séries, true crime e cinema nacional

- Publicidade -

O canal AMC Series, disponível desde o início de 2026 para assinantes da SKY, divulgou os destaques do mês de março. Uma das principais atrações é a exibição das quatro temporadas de Halt and Catch Fire, drama que acompanha a revolução da computação pessoal nos anos 80 e 90.

Outro destaque na programação é TURN: Washington’s Spies. A série, que explora a formação da primeira rede de espionagem dos EUA durante a Guerra da Independência, terá suas três primeiras temporadas exibidas ao longo do mês. É a pedida ideal para o espectador que busca tramas históricas densas, repletas de estratégia e dilemas morais.

Horror, Comédia e True Crime

A diversidade de gêneros é a marca do canal para este período. Para os fãs de suspense e horror, a dobradinha está garantida:

NOS4A2: A luta sobrenatural entre Vic McQueen e o sinistro Charlie Manx (baseada na obra de Joe Hill) ocupa a faixa noturna com episódios das temporadas 1 e 2.

Eli Roth’s History of Horror: A série documental retorna em sua segunda temporada, dissecando os subgêneros do terror com depoimentos de grandes mestres do cinema.

No campo do humor e investigação, o canal traz Brockmire, estrelada por Hank Azaria, explorando a vida caótica de um locutor de baseball, e as séries de True Crime: Indefensável e Isso Aconteceu Aqui?, que debatem falhas no sistema judiciário e casos reais de injustiça social.

Cinema Nacional

Um diferencial interessante na grade de março é o espaço dedicado ao cinema brasileiro recente. O AMC Series reforça sua identidade local exibindo produções nacionais em horários nobres (entre 17h45 e 22h). Entre os títulos confirmados estão:

Mãe, Sequestraram a Babá (2025): Comédia familiar inédita.

O Auto da Boa Mentira (2020): Baseado nos contos de Ariano Suassuna.

Código do Armagedom (2023): Ação e aventura para o público jovem.