Março: Confira as principais estreias da HBO na TV paga

O canal de TV por assinatura HBO preparou um mês recheado de estreias para seus assinantes. As principais novidades do cinema chegam ao canal todo sábado, sempre a partir das 22h.

As novidades começam no dia 7 de março com Relay: Contrato Perigoso. Um intermediário é especialista em negociar subornos entre empresas e indivíduos que ameaçam arruiná-las. Quando chega uma mensagem de uma cliente em potencial, que precisa de sua proteção para sobreviver, as regras mudam rapidamente.

Já no dia 21 de março, os assinantes conferem Pacto de Redenção. Um assassino de aluguel tem demência e ela evolui rapidamente. Ele tem a oportunidade de se redimir ao salvar a vida do filho, com quem não tem mais contato.

Fechando o mês, no dia 28 de março será a vez de conferir Anaconda. Os melhores amigos Griff e Doug partem para as selvas da Amazônia para filmar um reboot de seu filme favorito de todos os tempos, Anaconda. No entanto, a vida logo imita a arte quando uma anaconda gigantesca com sede de sangue começa a caçá-los.

A estreia do dia 14 de março ainda não foi divulgada pela emissora.

Confira abaixo os trailers: