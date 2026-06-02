Disney+ remove 83 filmes do catálogo após fim de acordo com New Regency

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Sem aviso prévio e sem qualquer comunicado oficial, o Disney+ removeu 83 filmes de uma só vez no dia 1º de junho — a maior remoção de títulos da plataforma desde 2023. O catálogo brasileiro, que contava com 2.121 títulos disponíveis, caiu para 2.038 produções.

Entre os filmes que desapareceram estão alguns dos títulos mais pesados do acervo: Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, O Rei da Comédia, e os vencedores do Oscar O Regresso e Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância). A remoção não se restringiu ao Brasil — aconteceu simultaneamente em todas as versões regionais do Disney+, atingindo o mundo todo.

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O Motivo: Um Contrato que Terminou Antes da Hora

A causa é uma decisão comercial da Disney: antecipar o encerramento do acordo de distribuição com a New Regency, produtora independente de Hollywood responsável por uma série de filmes importantes lançados nas últimas três décadas. O contrato tinha previsão de encerramento para 31 de dezembro de 2026, mas a Disney teria optado por acelerar o processo, abrindo mão dos direitos de streaming antes do prazo.

Esse acordo foi herdado quando a Disney adquiriu a 20th Century Fox, em 2019, e chegou a ser renovado em 2021 por mais alguns anos. A New Regency é uma produtora independente — e embora a Disney detenha uma participação minoritária de 20% na empresa após a fusão com a Fox, os direitos de licenciamento são negociados separadamente. O motivo da rescisão antecipada não foi divulgado oficialmente.

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O Que Saiu da Plataforma

A lista reúne produções de diferentes décadas e gêneros, com destaque para títulos de grande apelo comercial e reconhecimento crítico. Veja os principais:

Bohemian Rhapsody (2018) — cinebiografia do Queen, vencedora de 4 Oscar

(2018) — cinebiografia do Queen, vencedora de 4 Oscar Clube da Luta (1999) — clássico de David Fincher, com Brad Pitt e Edward Norton

(1999) — clássico de David Fincher, com Brad Pitt e Edward Norton O Regresso (2015) — Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor para Alejandro G. Iñárritu

(2015) — Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor para Alejandro G. Iñárritu Birdman (2014) — também de Iñárritu, vencedor do Oscar de Melhor Filme

(2014) — também de Iñárritu, vencedor do Oscar de Melhor Filme O Rei da Comédia (1983) — clássico de Scorsese com Robert De Niro

(1983) — clássico de Scorsese com Robert De Niro Sr. & Sra. Smith (2005), Marley & Eu (2008), Garota Exemplar (2014), AD Astra (2019)

(2005), (2008), (2014), (2019) Franquia completa de Alvin e os Esquilos (4 filmes)

(4 filmes) O Fantástico Sr. Raposo (2009), de Wes Anderson

A lista completa inclui ainda títulos como JFK, Era Uma Vez na América, Fogo Contra Fogo, Assassin’s Creed, Noivas em Guerra e outros 60 filmes.

Plataforma Não Confirma Retorno dos Títulos

Questionada por diversos veículos de comunicação, a plataforma não respondeu às solicitações de esclarecimento sobre a remoção e não confirmou se os títulos retornarão ao catálogo após eventual renegociação contratual com a New Regency. Para quem busca alguns dos títulos removidos, vale checar outros streamings — Clube da Luta, por exemplo, está disponível na Netflix Brasil.

A movimentação reacende o debate sobre a fragilidade dos catálogos de streaming: títulos licenciados de terceiros podem desaparecer a qualquer momento, sem comunicado, dependendo de acordos corporativos que o assinante jamais vê.

Algum dos filmes removidos estava na sua lista? Conte nos comentários qual título você mais vai sentir falta.