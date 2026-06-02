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Disney+ remove 83 filmes do catálogo após fim de acordo com New Regency

Rescisão antecipada de contrato herdado da Fox elimina do catálogo global alguns dos filmes mais populares da plataforma, incluindo dois vencedores do Oscar.

Por Ricardo Marques
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Sem aviso prévio e sem qualquer comunicado oficial, o Disney+ removeu 83 filmes de uma só vez no dia 1º de junho — a maior remoção de títulos da plataforma desde 2023. O catálogo brasileiro, que contava com 2.121 títulos disponíveis, caiu para 2.038 produções.

Entre os filmes que desapareceram estão alguns dos títulos mais pesados do acervo: Bohemian Rhapsody, Clube da Luta, O Rei da Comédia, e os vencedores do Oscar O Regresso e Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância). A remoção não se restringiu ao Brasil — aconteceu simultaneamente em todas as versões regionais do Disney+, atingindo o mundo todo.

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O Motivo: Um Contrato que Terminou Antes da Hora

A causa é uma decisão comercial da Disney: antecipar o encerramento do acordo de distribuição com a New Regency, produtora independente de Hollywood responsável por uma série de filmes importantes lançados nas últimas três décadas. O contrato tinha previsão de encerramento para 31 de dezembro de 2026, mas a Disney teria optado por acelerar o processo, abrindo mão dos direitos de streaming antes do prazo.

Esse acordo foi herdado quando a Disney adquiriu a 20th Century Fox, em 2019, e chegou a ser renovado em 2021 por mais alguns anos. A New Regency é uma produtora independente — e embora a Disney detenha uma participação minoritária de 20% na empresa após a fusão com a Fox, os direitos de licenciamento são negociados separadamente. O motivo da rescisão antecipada não foi divulgado oficialmente.

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O Que Saiu da Plataforma

A lista reúne produções de diferentes décadas e gêneros, com destaque para títulos de grande apelo comercial e reconhecimento crítico. Veja os principais:

  • Bohemian Rhapsody (2018) — cinebiografia do Queen, vencedora de 4 Oscar
  • Clube da Luta (1999) — clássico de David Fincher, com Brad Pitt e Edward Norton
  • O Regresso (2015) — Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor para Alejandro G. Iñárritu
  • Birdman (2014) — também de Iñárritu, vencedor do Oscar de Melhor Filme
  • O Rei da Comédia (1983) — clássico de Scorsese com Robert De Niro
  • Sr. & Sra. Smith (2005), Marley & Eu (2008), Garota Exemplar (2014), AD Astra (2019)
  • Franquia completa de Alvin e os Esquilos (4 filmes)
  • O Fantástico Sr. Raposo (2009), de Wes Anderson

A lista completa inclui ainda títulos como JFK, Era Uma Vez na América, Fogo Contra Fogo, Assassin’s Creed, Noivas em Guerra e outros 60 filmes.

Plataforma Não Confirma Retorno dos Títulos

Questionada por diversos veículos de comunicação, a plataforma não respondeu às solicitações de esclarecimento sobre a remoção e não confirmou se os títulos retornarão ao catálogo após eventual renegociação contratual com a New Regency. Para quem busca alguns dos títulos removidos, vale checar outros streamings — Clube da Luta, por exemplo, está disponível na Netflix Brasil.

A movimentação reacende o debate sobre a fragilidade dos catálogos de streaming: títulos licenciados de terceiros podem desaparecer a qualquer momento, sem comunicado, dependendo de acordos corporativos que o assinante jamais vê.

Algum dos filmes removidos estava na sua lista? Conte nos comentários qual título você mais vai sentir falta.

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Fonte:Guia Disney+ Brasil

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