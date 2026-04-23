Maio: Tooncast tem Flintstones, Thundercats e Irmão do Jorel

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Ligar para o Tooncast em maio de 2026 é embarcar em uma viagem sem destino fixo pelo tempo da animação. Às 14h, Os Flintstones de 1961. Às 16h30, ThunderCats de 1985. Às 17h30, Irmão do Jorel de 2023. Às 22h, Sheep in the Big City de 2000. O canal não tem um período favorito — tem todos ao mesmo tempo, organizados com uma lógica própria que mistura décadas sem cerimônia e sem pedir desculpas.

Com 3.678 entradas na grade de maio e 16 séries diferentes, o Tooncast é de longe o canal com maior volume de programação entre os cinco analisados nesta série. E quase tudo é animação americana — com uma exceção brasileira que merece atenção.

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A estrutura: um relógio com 16 séries

A grade do Tooncast funciona com uma disciplina incomum: cada série tem seu horário fixo, que se repete todos os dias com mínimas variações. A programação é exibida em dois ciclos diários espelhados — cada série aparece uma vez durante o dia e se repete à noite, no mesmo horário acrescido de 12 horas. É um modelo que maximiza a retenção de audiência em diferentes turnos sem precisar de conteúdo novo.

A estrutura completa de um dia típico:

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06h — Mansão Foster | 18h — Mansão Foster

| 07h — Camp Lazlo | 19h — Camp Lazlo

| 08h — My Gym Partner’s a Monkey | 20h — My Gym Partner’s a Monkey

| 09h — Hi Hi Puffy AmiYumi / Mike Lu & Og | 21h — Hi Hi Puffy AmiYumi / Mike Lu & Og

| 10h — Sheep in the Big City | 22h — Sheep in the Big City

| 10h30 — Esquadrão do Tempo | 22h30 — Esquadrão do Tempo

| 11h — Os Sábados Secretos | 23h — Os Sábados Secretos

| 11h30 — Baby Looney Tunes | 23h30 — Baby Looney Tunes

| 12h30 — Scooby-Doo! Onde Você Está? | 00h30 — Scooby-Doo! Onde Você Está?

| 13h15 — Scooby-Doo! Mistério S/A | 01h15 — Scooby-Doo! Mistério S/A

| 14h — Top Cat | 02h — Top Cat

| 14h45 — Os Flintstones | 02h45 — Os Flintstones

| 15h45 — Los Autos Locos | 03h45 — Los Autos Locos

| 16h30 — ThunderCats | 04h30 — ThunderCats

| 17h30 — Irmão do Jorel | 05h30 — Irmão do Jorel

É uma grade com a previsibilidade de um canal infantil clássico — o espectador sabe exatamente o que vai encontrar a cada hora — mas com uma diversidade de décadas que vai de 1961 (Os Flintstones) a 2024 (Irmão do Jorel).

O gigante invisível: Sheep in the Big City

A série mais presente na grade — com 709 episódios exibidos no mês, quase o dobro da segunda colocada — é também a menos óbvia do catálogo: Sheep in the Big City (2000–2003), criação de Mo Willems para o Cartoon Network. A série acompanha uma ovelha fugitiva que vive na cidade grande e é perseguida pelo exército americano que quer usar sua lã em um canhão especial. É uma comédia absurdista cheia de metalinguagem e piadas para adultos disfarçada de animação infantil — e ocupa os slots das 10h e 22h, cinco blocos de episódios por faixa horária, todos os dias.

A presença tão massiva de um título relativamente obscuro fora do Brasil levanta a hipótese de um acordo de licenciamento vantajoso — é a mesma lógica que explica o domínio do CSI no Space ou do Mentalist no TNT Series.

A máquina do tempo: de Hanna-Barbera ao Cartoon Network

O coração nostálgico do Tooncast em maio bate em quatro séries que atravessam décadas:

Os Flintstones (1960–1966): Todas as seis temporadas estão na grade, com 124 episódios exibidos nos slots das 14h45 e 02h45. Fred e Barney nunca saíram do ar — e no Tooncast, continuam tão presentes quanto qualquer lançamento recente.

Top Cat (1961–1962): 123 episódios da série original de Hanna-Barbera ocupam as 14h e 02h. O Zé Colmeia e sua gangue no viela ainda funcionam como entretenimento de ritmo ágil, e a série se encaixa perfeitamente na faixa de tarde do canal.

Los Autos Locos (1968): Talvez a escolha mais surpreendente da grade — 302 exibições de uma única temporada de 1968. A corrida maluca de Dick Dastardly e Penélope Glamour aparece às 15h45 e 03h45, todos os dias, com os mesmos episódios rotacionados em sequência. É pura Hanna-Barbera, sem filtro.

ThunderCats (1985–1987): O clássico de ação e aventura espacial ocupa as 16h30 e 04h30 com 138 episódios de suas duas primeiras temporadas — justamente o período de maior prestígio da série original, antes dos relançamentos.

Irmão do Jorel: a única produção brasileira

Entre toda a programação do Tooncast em maio, há uma única série brasileira: Irmão do Jorel (2023–2024), exibida no slot das 17h30 e 05h30, com três episódios consecutivos por dia, todos da 5ª temporada. São 174 exibições no total ao longo do mês.

A série da Cartoon Network Brasil — criação de Juliano Enrico e produzida pelo estúdio Vixe Produções — conta a história de um menino sem nome que vive à sombra do irmão mais velho, o popular Jorel, em um bairro brasileiro caricato cheio de referências aos anos 1980 e 90. É uma das produções de animação brasileira de maior prestígio recente, com reconhecimento internacional e múltiplas temporadas.

Como nos demais canais do grupo Warner Bros. Discovery analisados nesta série, a presença do conteúdo nacional se encaixa no cumprimento da Lei nº 14.815/2024. O slot das 17h30 — pré-primetime, horário de chegada das crianças da escola — é, neste caso, também editorialmente coerente com o público da série.

O Scooby-Doo duplo: origens e reinvenção

O Tooncast reserva dois slots distintos para dois Scooby-Doos de épocas e estilos completamente diferentes:

Scooby-Doo! Onde Você Está? (1969–1970): a série original de Hanna-Barbera, às 12h30 e 00h30, com 96 episódios dos primeiros anos da franquia.

(1969–1970): a série original de Hanna-Barbera, às 12h30 e 00h30, com 96 episódios dos primeiros anos da franquia. Scooby-Doo! Mistério S/A (2010–2013): a versão serializada e mais complexa, às 13h15 e 01h15, com 131 episódios que introduziram arcos narrativos longos e um tom mais sombrio.

A coexistência das duas versões — separadas por 40 anos de produção e por uma filosofia narrativa completamente diferente — resume bem a proposta do canal: não escolher entre clássico e contemporâneo, mas colocar os dois lado a lado e deixar o espectador decidir.

O que a grade revela sobre o Tooncast em maio

Tooncast é o único que tem como produto central a nostalgia — e que a executa com rigor. Não há blockbusters, não há séries em estreia, não há evento especial de mês. O que há é consistência: a mesma grade espelhada, os mesmos horários fixos, as mesmas séries todos os dias do mês.

É um modelo que funciona para uma audiência específica — quem cresceu com esses desenhos e quer revivê-los, ou pais que querem apresentar Os Flintstones e Top Cat aos filhos que já conhecem Irmão do Jorel.

E você, qual dessas séries marcou mais a sua infância — e qual você apresentaria para as próximas gerações?