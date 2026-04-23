Mundo: emissora rompe barreiras e levará todo seu jornalismo para o YouTube

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

Em um movimento classificado por especialistas como um marco para o jornalismo público mundial, a France Télévisions, principal grupo de TV pública da França, anunciou uma grande parceria estratégica com o YouTube.

​A partir deste acordo, toda a programação jornalística da rede será transmitida diariamente na plataforma de vídeos, de forma simultânea à exibição na televisão tradicional. A iniciativa visa solucionar um dilema crescente das emissoras públicas: como informar uma geração que se informa massivamente pelas redes sociais e não consome mais TV linear.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

​Combate à Desinformação

​O acordo não se limita apenas à distribuição de sinal. Segundo informações divulgadas pelo jornal francês Les Echos, a parceria foca em pilares de segurança e curadoria:

​ Likeness ID: A France Télévisions adotará tecnologias avançadas de proteção de imagem e conteúdo ( Likeness ID ) para combater vídeos manipulados e conteúdos “deepfake” que utilizam a marca da emissora.

A France Télévisions adotará tecnologias avançadas de proteção de imagem e conteúdo ( ) para combater vídeos manipulados e conteúdos “deepfake” que utilizam a marca da emissora. ​ Curadoria: O YouTube oferecerá uma experiência de visualização enriquecida para os conteúdos, garantindo que a informação de qualidade tenha prioridade de alcance.

O YouTube oferecerá uma experiência de visualização enriquecida para os conteúdos, garantindo que a informação de qualidade tenha prioridade de alcance. ​Missão Pública: A estratégia reforça o mandato das emissoras estatais de educar e informar a população onde quer que ela esteja, combatendo a alienação de grandes parcelas do público que migraram definitivamente para o vídeo social.

​O fim do modelo “prisioneiro”

​A frase que resume a mudança vem da própria liderança da France Télévisions, que afirmou ao Les Echos: “Não somos prisioneiros de um modo de difusão”. O movimento é visto como uma vitória para a liberdade de imprensa e para a saúde da democracia francesa, garantindo que o jornalismo profissional e verificado esteja acessível de forma gratuita e nativa no ambiente digital.

Publicidade

​Espera-se que este modelo sirva de laboratório para outras gigantes públicas, como a própria BBC e a alemã ARD, que enfrentam desafios semelhantes de retenção e relevância perante as novas gerações.