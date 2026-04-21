Maio: TNT é mês de franquia — e de despedida de novela brasileira

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O TNT sempre soube o que é: um canal de blockbusters para a família, com doses generosas de comédia e ação. A grade de maio de 2026 não abandona essa identidade — mas traz alguns movimentos que merecem atenção. A novela brasileira Beleza Fatal chega ao fim com episódios inéditos no primetime das 22h, uma maratona monumental de Harry Potter domina dois fins de semana, e o slot TNT Megafilm escala Joker e Equalizer 2 como âncoras de prestígio. Tudo isso embalado por 290 exibições de Todo Mundo Odeia o Chris que preenchem a madrugada do canal como se o tempo não passasse.

Beleza Fatal fecha a primeira temporada no ar

O destaque editorial mais relevante do mês é a exibição dos episódios finais de Beleza Fatal (2025) no primetime das 22h, entre os dias 1º e 8 de maio. A novela brasileira — que estreou na HBO MAX e migrou para o TNT — exibe os episódios 35 a 40, encerrando sua primeira temporada na TV paga. É uma das produções nacionais mais comentadas do período, com audiência fiel e forte presença nas redes sociais.

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O posicionamento no slot das 22h é significativo: o TNT coloca uma produção brasileira no horário de maior prestígio da grade, algo que vai além da obrigação mínima exigida pela Lei nº 14.815/2024 — que determina ao menos 3h30 semanais de conteúdo nacional em horário nobre para canais pagos. Aqui, a escolha parece genuinamente editorial.

Além de Beleza Fatal, o mês conta com mais produções nacionais:

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Operação Transplante (2025) — série exibida no pré-primetime, episódios 3 a 6, aos dias 4, 8, 11 e 13

(2025) — série exibida no pré-primetime, episódios 3 a 6, aos dias 4, 8, 11 e 13 Saideira (2024) — filme exibido no dia 13 às 21h26 no slot TNT Filme, com o selo TNT Cinema Brasileiro

(2024) — filme exibido no dia 13 às 21h26 no slot TNT Filme, com o selo TNT Cinema Brasileiro Hebe: A Estrela do Brasil (2019) — dia 7 às 18h44, também sob o selo TNT Cinema Brasileiro

(2019) — dia 7 às 18h44, também sob o selo TNT Cinema Brasileiro Buzum (2023) — curta de comédia que abre a noite do dia 13

A grande aposta: maratona Harry Potter

O evento mais ambicioso da grade acontece em dois fins de semana consecutivos — dias 23 e 25 de maio — com uma maratona quase completa da franquia Harry Potter:

Sábado, 23/05 (do meio-dia à madrugada):

A Pedra Filosofal (14h17)

A Câmara Secreta (16h53)

O Prisioneiro de Azkaban (19h36)

O Cálice de Fogo (22h00 — primetime)

A Ordem da Fênix (madrugada)

Segunda, 25/05 (dia inteiro):

A Pedra Filosofal (06h00)

O Prisioneiro de Azkaban (07h12)

O Cálice de Fogo (13h13)

A Ordem da Fênix (15h51)

O Enigma do Príncipe (18h07)

As Relíquias da Morte — Parte 1 (20h50 — primetime)

As Relíquias da Morte — Parte 2 (madrugada)

Na sequência, o dia 27 ainda emenda com as Partes 1 e 2 de As Relíquias da Morte, fechando o ciclo. É uma estratégia clássica de canal pago para fins de semana: a maratona como evento, que prende o espectador por horas e eleva os números de tempo médio de permanência.

TNT Megafilm: o slot de prestígio escala Joker e Equalizer

O TNT reserva duas datas para o seu slot de maior prestígio, o TNT Megafilm, destinado a filmes de alto impacto:

10/05 às 22h — Joker (2019, Todd Phillips): vencedor do Oscar de Melhor Ator para Joaquin Phoenix, o filme é um dos títulos mais respeitados da última década no gênero.

(2019, Todd Phillips): vencedor do Oscar de Melhor Ator para Joaquin Phoenix, o filme é um dos títulos mais respeitados da última década no gênero. 17/05 às 22h — Equalizer 2 (2018, Antoine Fuqua): continuação com Denzel Washington, que funciona como aquecimento para a sequência de exibições do primeiro Equalizer na semana anterior.

A lógica é inteligente: o canal exibe O Protetor (2014) no primetime dos dias 15 e 16, cria familiaridade com a franquia e entrega a sequência no Megafilm do dia 17.

Dois pilares de 30 anos dominam a madrugada

Qualquer análise da grade do TNT precisa encarar um número: 433 exibições somadas de Todo Mundo Odeia o Chris (290) e The Fresh Prince of Bel-Air (143) ao longo do mês. As séries ocupam praticamente toda a faixa da meia-noite às 3h da manhã, sete dias por semana, com dois a três episódios por noite cada uma.

É o TNT operando no piloto automático — e funcionando. As duas comédias têm audiência cativa e fidelidade intergeracional, mas a repetição em escala industrial levanta a questão sobre o quanto o canal está investindo em renovação de catálogo para esse horário.

Champions League quebra a rotina em maio

Nos dias 5 e 6 de maio, o TNT sai do formato habitual para transmitir jogos ao vivo da UEFA Champions League 2024/25, com pré e pós-jogo, a partir das 14h30. É uma das poucas janelas de esporte ao vivo na grade do canal e tende a gerar picos pontuais de audiência bem acima da média do dia.

O perfil do TNT em maio: blockbuster, nostalgia e obrigação cumprida

Com filmes como Black Adam, Jumanji: Próxima Fase, Jurassic World, Máquina Mortífera 3 e Rush Hour distribuídos pela grade, o canal reafirma seu DNA de entretenimento mainstream acessível. A produção brasileira aparece — e bem posicionada, no caso de Beleza Fatal —, mas a identidade do TNT em maio se constrói mesmo na tríade blockbuster + maratona de franquia + sitcoms de madrugada.

E você, vai acompanhar a maratona completa de Harry Potter no dia 23 — ou prefere esperar o streaming e pular os comerciais?