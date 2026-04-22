Ao vivo: vem aí mais um evento esportivo na HBO Max

A HBO Max, em parceria inédita com a Warner Bros. Games e a Evolution Championship Series (EVO), passará a transmitir via streaming, ao vivo e em português, as edições globais do maior evento de jogos de luta do mundo em 2026.
A iniciativa visa atender à apaixonada comunidade da América Latina, levando a experiência competitiva de Tóquio, Las Vegas e Nice diretamente para as telas dos assinantes e também através das redes sociais do Warner Play (YouTube, Twitch e TikTok).
A cobertura começa já no dia 1º de maio com a EVO Japan, realizada em Tóquio. O público poderá acompanhar confrontos de altíssimo nível em títulos consagrados e conferir novidades aguardadas pela indústria.
Entre os destaques da transmissão estão:
Street Fighter 6: Com rodadas distribuídas ao longo dos três dias de evento.
Tekken 8: Incluindo as grandes finais no dia 3 de maio.
2XKO: O aguardado jogo de luta da Riot Games baseado em League of Legends terá janela de exibição no primeiro dia.
Finais de KOF XV e GBVSR: Completando a grade de sábado (02/05).
Cronograma (Horário de Brasília)
EVO Japão | Dia 1 – 1º de maio
- Street Fighter 6 – Hall 2 (Stage E) – 21h30 às 00h00 do dia 30/04 (Horário de Brasília) – Primeira rodada (Grupos A e B)
- Street Fighter 6 – Hall 2 (Stage E) – 02h00 às 04h40 (Horário de Brasília) – Primeira rodada (Grupos D e E)
- Tekken 8 – Hall 3 (Stage J) – 00h20 (Horário de Brasília) – Primeira rodada (Grupos A e B)
- 2XKO – Hall 2 (Stage V) – 05h10 às 09h30 (Horário de Brasília)
EVO Japão | Dia 2 – 2 de maio
- COTW Finais – Hall 2 (Stage V) – 22h00 às 00h50 do dia 01/05 (Horário de Brasília) – Finais
- Street Fighter 6 – Hall 2 (Stage E) – 01h30 às 02h40 (Horário de Brasília) – Terceira rodada (Grupo K)
- GBVSR – Hall 2 (Stage V) – 02h50 às 04h10 (Horário de Brasília) – Finais
- KOF XV – Hall 1 (Sub Stage P) – 04h30 às 07h20 (Horário de Brasília) – Finais
- Street Fighter 6 – Hall 3 (Stage J) – 07h30 às 09h00 (Horário de Brasília) – Semifinais
EVO Japão | Dia 3 – 3 de maio
- Tekken 8 – Hall 2 (Stage V) – 22h20 do dia 02/05 (Horário de Brasília) – Finais
- Street Fighter 6 – Hall 2 (Stage V) – 01h50 (Horário de Brasília) – Finais