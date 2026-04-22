Maio: Space tem uma obsessão — e ela atende pelo nome de CSI

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Ligar o Space em qualquer horário de maio de 2026 é quase uma garantia estatística: o que vai estar passando é um episódio de CSI ou CSI Miami. As duas franquias somam juntas 616 exibições no mês — 327 do CSI original e 289 do CSI Miami — em um canal com 838 entradas na grade total. Isso significa que mais de 73% de toda a programação do Space em maio é ocupada por duas séries da mesma franquia policial. É uma concentração que não tem paralelo entre os quatro canais analisados até agora.

A arquitetura da grade: CSI como esqueleto

A estrutura do Space em maio funciona como um relógio suíço com apenas dois ponteiros. O CSI original domina a faixa das 19h à meia-noite e reaparece no bloco das 12h às 16h. O CSI Miami assume o slot das 21h às 23h nos dias de semana — com dois episódios seguidos — e divide a madrugada com o CSI original das 2h às 6h.

Em uma noite de semana típica o espectador encontra:

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19h–21h: CSI (dois episódios)

21h–23h: CSI Miami (dois episódios)

23h–00h: Cota ANCINE — Operação Fronteira Brasil (dois blocos de 25 min)

00h: CSI de volta, até o amanhecer

Os episódios abrangem temporadas diversas de ambas as séries — o CSI vai de 2000 a 2014, o Miami de 2002 a 2012 —, mas a distribuição não é cronológica. O canal mistura temporadas na mesma faixa horária, o que reforça a leitura de que o objetivo é volume de grade, não experiência narrativa coesa.

Fins de semana: a válvula de escape blockbuster

A grande ruptura da grade acontece nos fins de semana, quando o Space ativa o slot Space Movie com força total. Sábados e domingos concentram as exibições mais densas de filmes, com uma lógica temática clara a cada semana:

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Fim de semana 1 (1–4/mai) — Universo DC:

Sequência que vai de Lanterna Verde (2011) a The Batman (2022), passando por The Flash, Esquadrão Suicida, Shazam! Fúria dos Deuses, Adão Negro, Mulher-Maravilha (1 e 2) e Liga da Justiça. É uma retrospectiva quase completa do DC Extended Universe em dois dias, com Spider-Man: No Way Home como convidado especial no domingo à noite.

Fim de semana 2 (9–10/mai) — Bloco de ação:

Bad Boys, Bad Boys para Sempre, Colombiana, White House Down e Ghostbusters: Mais Além formam uma maratona de ação e aventura com Denzel Washington e Will Smith como protagonistas recorrentes.

Fim de semana 3 (16–17/mai) — Missão: Impossível + Seagal:

Missão: Impossível 2 e Rogue Nation dividem espaço com um bloco inteiramente dedicado a Steven Seagal — Fire Down Below, On Deadly Ground e Out for Justice —, antecipando a maratona de encerramento do mês.

Fim de semana 4 (23–24/mai) — Terror + Rambo:

Evil Dead (2013) e Evil Dead Rise (2023) dominam o sábado à noite, enquanto o domingo escalona a trilogia Rambo completa — Programado para Matar (1982), Rambo II (1985) e Rambo III (1988) — com direito a pré-aquecimento com First Blood no mesmo dia.

O grande encerramento: Stallone vs. Seagal

Os últimos dois dias de maio são praticamente uma declaração de amor ao cinema de ação dos anos 1990. O canal criou o slot Heróis de Ação para abrigar os dias 30 e 31:

Dia 30 — Maratona Stallone: O Vingador do Futuro, O Exterminador do Futuro 2, Condenação Brutal, Assassinos, Tango & Cash e O Especialista — seis filmes em sequência, das 10h30 à meia-noite.

Dia 31 — Maratona Seagal: O Especialista (reprise), Tango & Cash, O Forasteiro, Rede de Corrupção, Nico: Acima da Lei e Difícil de Matar — outros seis títulos que fecham o mês como entraram: com muita porrada e pouca cerimônia.

É o tipo de programação que nenhum algoritmo de streaming entregaria com essa densidade — e que ainda tem uma audiência fiel e saudosa.

Cota nacional: o rótulo revela a estratégia

O ciclo COTA ANCINE aparece identificado explicitamente assim na grade do Space, que diluem o conteúdo nacional em slots sem essa marcação. O canal escala Operação Fronteira Brasil (4ª temporada, 2025) em dois blocos de aproximadamente 25 minutos logo após as 23h, todos os dias de semana, com 22 episódios distintos exibidos ao longo do mês.

A transparência do rótulo é reveladora: o canal não tenta disfarçar o cumprimento da obrigação regulatória nem fazer curadoria ao redor dela. É conteúdo nacional porque a lei exige — e o horário escolhido (23h, logo após o bloco principal de CSI Miami) sugere que o objetivo é minimizar o impacto no fluxo principal da grade.

Completam a cota a série Olhos da Lei (1ª temporada), exibida no bloco das 5h–7h nos primeiros dias do mês, e o filme Operação Fronteira (2008, com Van Damme) que aparece isolado numa tarde do dia 24 — curiosamente um título estrangeiro com nome parecido à série nacional.

O que a grade revela sobre o Space em maio

O Space é o que mais assume sua identidade sem pedir desculpas. Não há pretensão de prestígio como no TCM, nem apostas em séries contemporâneas como no TNT. É um canal de ação, franquias policiais e nostalgia muscular — e a grade de maio entrega exatamente isso, com uma eficiência brutal.

A dependência quase total de CSI é um risco de longo prazo — uma estratégia de retenção para o fã do formato, mas pouco atraente para quem busca novidade. Os fins de semana com blocos temáticos são o ponto mais forte: criam um evento recorrente que estimula o espectador a planejar o horário com antecedência.

E você, prefere o modelo do Space — com identidade forte mas pouca variedade — ou um canal que arrisca mais e pode errar mais?