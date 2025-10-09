back to top
    Jovem Pan transmite torneio de tênis inovador

    Por Ricardo Marques
    A Jovem Pan anunciou que irá transmitir o Ultimate Tennis Showdown (UTS) – Etapa Hong Kong, um dos torneios mais dinâmicos e inovadores do circuito internacional de tênis. O evento será exibido nos dias 14 e 15 de outubro, levando ao público brasileiro um formato que promete partidas mais rápidas e emocionantes.

    Os jogos terão início às 7h15 no sábado (14) e às 5h45 no domingo (15), sempre no horário de Brasília. A transmissão será ao vivo e exclusiva no YouTube da Jovem Pan Esportes e no Panflix, com narração de Ennio Ricianelo e comentários de Chiquinho Leite Moreira.

    Estrelas e Formato Disruptivo

    O UTS foge do tradicional. As partidas são divididas em quatro quartos de 8 minutos, e o tenista precisa vencer três desses quartos para garantir a vitória. Em caso de empate, uma eletrizante “morte súbita” define o campeão. O formato também inclui as cartas bônus, que permitem pontuações extras e aumentam a interação entre os atletas e a torcida.

    A etapa de Hong Kong reunirá oito nomes de peso do tênis mundial:

    • Alex de Minaur (nº 8 ATP)
    • Andrey Rublev (nº 14)
    • Jakub Mensik (nº 17)
    • Tomás Machac (nº 21)
    • Francisco Cerundolo (nº 22)
    • Nick Kyrgios (um dos mais polêmicos e carismáticos do esporte)
    • Zhizhen Zhang (referência local da China)
    • Coleman Wong (promessa de Hong Kong, com 21 anos)

