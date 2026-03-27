Jovem Pan anuncia chegada à TV aberta em nova capital

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A Jovem Pan segue avançando em sua estratégia de capilaridade nacional e anuncia a chegada de seu sinal de TV aberta a Recife (PE), pelo canal 30, após também chegar a Presidente Prudente (SP), pelo canal 31. A movimentação amplia a presença da emissora nos mercados do Nordeste e do interior paulista.

A chegada à capital pernambucana ocorre por meio de uma parceria estratégica com o Sistema Brasil Nordeste de Comunicação (SBN), garantindo cobertura em toda a Região Metropolitana de Recife. Já no interior de São Paulo, a Jovem Pan assumiu esta semana o sinal da TV Fronteira, tradicional emissora de Presidente Prudente e ex-afiliada da Rede Globo.

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A escolha dos parceiros reforça o compromisso da Jovem Pan com a força do jornalismo local integrado à sua grade nacional:

Recife (SBN): O passo é estratégico para a consolidação da marca no Nordeste, uma região de alta audiência e relevância cultural, conectando o público pernambucano à programação ao vivo de opinião e entretenimento. - Publicidade -

Presidente Prudente (TV Fronteira): A migração da TV Fronteira para o grupo Jovem Pan encerra um ciclo histórico na região. A emissora, que possui décadas de atuação e forte penetração no Oeste Paulista, passa a oferecer um formato de jornalismo mais dinâmico e conectado às plataformas digitais.

Com atuação consolidada no rádio, streaming e redes sociais, a Jovem Pan utiliza a TV aberta como um pilar de integração multiplataforma. O objetivo é fortalecer o posicionamento da emissora em ano de Copa do Mundo e Eleições, em 2026.

📺 Onde sintonizar a Jovem Pan em TV aberta:

Praça Canal São Paulo (SP) 51 Campinas (SP) 41 Recife (PE) 30 Presidente Prudente (SP) 31 Cuiabá (MT) 12 Santa Inês (MA) 19