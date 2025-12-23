Janeiro: Confira as ‘superestreias’ do Telecine Premium

- Publicidade -

O canal de TV por assinatura Telecine Premium preparou diversas atrações para seu principal bloco de estreias. As novidades são exibidas todos os sábados, a partir das 22h. Confira abaixo:

As novidades começam no dia 3 de janeiro com C.I.C. – Central de Inteligência Cearense. Wanderlei, um agente secreto brasileiro conhecido como Karkará, é responsável por combater alguns dos criminosos mais perigosos do mundo, e sua próxima missão é tão desafiadora quanto as anteriores: ele deve recuperar a fórmula de um projeto ultrassecreto dos governos do Brasil, Paraguai e da Argentina. Aliando-se a agentes, Karkará deve encontrar os bandidos de uma poderosa organização criminosa antes que usem a arma secreta para realizarem seus planos malignos.

No dia 10 de janeiro, os assinantes conferem Missão Pet. Uma equipe de bandidos animais embarca em um golpe de rotina e se veem envolvidos em um assalto a trem. Cabe a Falcon, um guaxinim ladrão de pouca monta, e Rex, um cão policial justo, salvar os animais neste trem em alta velocidade.

Meninas Malvadas é o destaque do dia 17 de janeiro. Uma nova estudante é recebida no topo da cadeia social por um grupo de elite de garotas populares chamadas as Plastics. No entanto, quando ela comete o erro de se apaixonar pelo ex-namorado da rainha do grupo, ela se vê na mira delas.

No dia 24 de janeiro será a vez de conferir Os Estranhos – Capítulo 1. A jovem Maya viaja para o campo com seu namorado para começar uma nova vida. Quando seu carro quebra, o casal é forçado a passar a noite em uma casa isolada na floresta, mas acabam aterrorizados até o amanhecer por três estranhos mascarados.

Fechando o mês, no dia 31, o canal exibe Freaky Tales. Entre lantejoulas salpicadas de sangue, batalhas de rap até à morte e uma guerra aberta entre punks adolescentes e neo-nazis ao som de Black Flag — todos os caminhos vão a dar a Oakland, Califórnia. Nesta antologia de terror ambientada nos anos 80, a ação desenrola-se como uma mixtape em que cada canção nos propõe uma travessia pelas mais diversas e vibrantes subculturas da década em que tudo parecia possível.