Jack Black e Paul Rudd agitam o sofá de Graham Norton nesta sexta

O clima de festa continua no canal Film&Arts. Para encerrar o ano com chave de ouro, o extravagante apresentador irlandês Graham Norton recebe um time de peso em seu sofá nesta sexta-feira, 26 de dezembro, às 21h. O 12º episódio da 33ª temporada promete ser um dos mais memoráveis, unindo o melhor do humor de Hollywood a performances dramáticas intensas.

As grandes estrelas da noite são as lendas da comédia Jack Black e Paul Rudd. Pela primeira vez juntos em um projeto, eles apresentam o aguardado Anaconda, um reboot “meta-horror” da famosa franquia dos anos 90. A química entre os dois atores, conhecidos pelo carisma e tempo de comédia impecável, garante histórias “desequilibradas” e muitas risadas para o público.

Além da dupla dinâmica, o programa recebe a talentosa Jessie Buckley. A atriz indicada ao Oscar fala sobre seu papel desafiador no drama trágico Hamnet, onde interpreta Agnes, a esposa de ninguém menos que William Shakespeare.

Para embalar a noite, o músico Tom Odell sobe ao palco para uma performance emocionante. Ele apresentará a canção “When I Close My Eyes”, single de seu álbum atual, A Wonderful Life (Epilogue).