HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (7/2)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes produções para sua principal sessão de cinema. Confira abaixo as novidades que chegam neste sábado, dia 7 de fevereiro, a partir das 22h:

A programação começa no Telecine Premium com “Bob Marley: One Love”. O longa mergulha na trajetória do rei do reggae, desde suas raízes em Trenchtown até a ascensão como ícone global. Mais do que uma retrospectiva musical, o filme destaca o papel de Marley como ativista político e sua luta pela paz na Jamaica, explorando os altos e baixos de uma das carreiras mais influentes do século XX.

Já A Garota da Vez (2023) é o destaque da HBO. Na década de 1970, em Los Angeles, onda de assassinatos ganha manchetes. Uma jovem que deseja se tornar atriz e um assassino em série se cruzam durante episódio de programa de namoro na TV.

Confira os trailers:

