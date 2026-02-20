HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (21/2)?

- Publicidade -

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes produções para este sábado, dia 21 de fevereiro, a partir das 22h. Confira abaixo e comente qual a melhor estreia desta semana.

No Telecine Premium, o terror toma conta com “O Ritual” (The Ritual), que narra o perigoso exorcismo de uma mulher possuída, conduzido por dois padres com visões de fé conflitantes.

Já os assinantes da HBO conferem o longa Entrevista com O Demônio (2023). Em 1977, uma transmissão televisiva liberta o mal nas salas de estar dos que assistem.

