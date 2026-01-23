Buscar
HBO ou Telecine: O que assistir neste final de semana (24/1)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes produções para este final de semana. Confira abaixo os destaques deste sábado, dia 24 de janeiro, a partir das 22h:

A HBO reexibe A Grande Viagem da Sua Vida. A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta.

No Telecine Premium será a vez de conferir Os Estranhos – Capítulo 1. A jovem Maya viaja para o campo com seu namorado para começar uma nova vida. Quando seu carro quebra, o casal é forçado a passar a noite em uma casa isolada na floresta, mas acabam aterrorizados até o amanhecer por três estranhos mascarados.

Confira os trailers:

