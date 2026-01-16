Buscar
HBO ou Telecine: O que assistir neste final de semana (17/1)?

Por Ricardo Marques
Tempo de leitura: Menos de 1 minuto min.
Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este final de semana. Confira abaixo os destaques deste sábado, dia 17 de janeiro, a partir das 22h:

Imaculada é a novidade da HBO. Cecilia, uma jovem religiosa, se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecilia é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento.

Meninas Malvadas é o destaque do Telecine Premium. Uma nova estudante é recebida no topo da cadeia social por um grupo de elite de garotas populares chamadas as Plastics. No entanto, quando ela comete o erro de se apaixonar pelo ex-namorado da rainha do grupo, ela se vê na mira delas.

Confira os trailers:

 

