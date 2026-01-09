HBO ou Telecine: O que assistir neste final de semana (10/1)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este final de semana. Confira abaixo os destaques deste sábado, dia 10 de janeiro, a partir das 22h:

Na HBO, o público confere O Palhaço no Milharal. Quinn e o pai se mudam para Kettle Springs em busca de um recomeço, mas acabam se deparando com uma comunidade que enfrenta dificuldades desde que a fábrica de xarope de milho Baypen pegou fogo. Enquanto os moradores brigam entre si, uma figura emerge dos milharais para purificar a cidade, uma vítima de cada vez.

No Telecine Premium, os assinantes conferem Missão Pet. Uma equipe de bandidos animais embarca em um golpe de rotina e se veem envolvidos em um assalto a trem. Cabe a Falcon, um guaxinim ladrão de pouca monta, e Rex, um cão policial justo, salvar os animais neste trem em alta velocidade.

Confira os trailers: