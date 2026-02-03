Grey’s Anatomy estreia 22ª temporada com tragédia no Sony Channel

- Publicidade -

O cronômetro volta a correr nas salas de cirurgia mais famosas do mundo. Nesta terça-feira, 03 de fevereiro, o canal de TV por assinatura Sony Channel estreia com exclusividade no Brasil a 22ª temporada de Grey’s Anatomy. A série, que já soma mais de duas décadas de história, retorna exatamente do ponto em que os fãs foram deixados em choque: as consequências imediatas de uma explosão devastadora no Grey Sloan Memorial Hospital.

O novo ano começa sob alta tensão para personagens veteranos. O destino de Owen (Kevin McKidd), Link (Chris Carmack) e Jo (Camila Luddington) é o grande mistério dos primeiros minutos, já que todos estavam na zona de perigo quando o hospital foi atingido. Os médicos terão que deixar suas crises pessoais de lado para lidar com uma avalanche de feridos, enquanto tentam descobrir se seus próprios colegas sobreviveram à tragédia.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

A nova temporada também apresenta sangue novo ao elenco — e de uma forma nada convencional. A interna Dani (interpretada por Jade Pettyjohn) faz sua estreia de maneira desastrosa: ao tentar tirar uma selfie proibida dentro da sala de cirurgia, ela é atingida pela onda de choque da explosão e colapsa, tornando-se, instantaneamente, uma das pacientes em estado crítico da equipe.

Com 21 anos de legado, Grey’s Anatomy prova sua resiliência ao continuar renovando seu público e mantendo dilemas éticos e românticos que ainda comovem milhões de espectadores. No Brasil, o canal Sony segue sendo a casa oficial da “estreia primeiro”, trazendo os episódios logo após a exibição original para garantir que os fãs fujam dos spoilers das redes sociais.

- Publicidade -

Para quem não quer perder nenhum detalhe do retorno de Meredith Grey e sua equipe, o encontro está marcado para as 22h. Prepare os lenços: se o histórico da série serve de lição, a reconstrução do Grey Sloan será marcada por perdas dolorosas e reviravoltas que devem ditar o ritmo de todo o ano de 2026.