Graham Norton Show: Benicio del Toro e Jennifer Garner dominam a noite no Film&Arts

O apresentador irlandês Graham Norton retorna ao canal Film&Arts nesta sexta-feira, 6 de março, às 21h, com um time de convidados que atravessa o cinema cult, o suspense televisivo e a alta gastronomia. No episódio desta semana, o sofá vermelho mais famoso de Londres recebe vencedores do Oscar e ícones da cultura pop.

Convidados de Peso

Confira quem estará batendo um papo (e tomando uns bons drinks) com Graham:

Benicio del Toro : O vencedor do Oscar fala sobre o aclamado filme One Battle After Another, dirigido por Paul Thomas Anderson.

: O vencedor do Oscar fala sobre o aclamado filme One Battle After Another, dirigido por Paul Thomas Anderson. Jennifer Garner : A estrela comenta seu retorno ao thriller de mistério The Last Thing He Told Me (A Última Coisa que Ele me Falou).

: A estrela comenta seu retorno ao thriller de mistério The Last Thing He Told Me (A Última Coisa que Ele me Falou). Gordon Ramsay : O chef celebridade mais temido do mundo apresenta sua nova série documental, Being Gordon Ramsay.

: O chef celebridade mais temido do mundo apresenta sua nova série documental, Being Gordon Ramsay. Charli XCX : A cantora e compositora discute sua participação no mocumentário pop The Moment.

: A cantora e compositora discute sua participação no mocumentário pop The Moment. Performance Musical: Foo Fighters

Para fechar o programa com energia máxima, o palco musical recebe ninguém menos que os Foo Fighters. A banda de Dave Grohl garante a trilha sonora da noite, consolidando este como um dos episódios imperdíveis da 33ª temporada.

Como de costume, você pode esperar as piadas ácidas de Graham, as histórias bizarras enviadas pelo público e, claro, a temida cadeira vermelha para os contadores de histórias que não convencerem o apresentador.