Graham Norton Show: astros de White Lotus e Peaky Blinders agitam a sexta

O apresentador mais extravagante da TV britânica, Graham Norton, retorna ao canal Film & Arts nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 21h, para mais uma rodada de histórias “desequilibradas” e o melhor do estilo stand-up. No episódio 18 da 33ª temporada, o sofá vermelho recebe um mix perfeito de veteranos de Hollywood e as novas sensações do streaming.

O Sofá da Noite

Desta vez, Graham consegue reunir talentos que vão do suspense sombrio ao romance dramático:

Kaley Cuoco : A eterna Penny de The Big Bang Theory fala sobre seu novo papel na intrigante série de mistério Vanished.

: A eterna Penny de The Big Bang Theory fala sobre seu novo papel na intrigante série de mistério Vanished. Stephen Graham : O aclamado ator (visto em Peaky Blinders e Adolescence) comenta sua atuação no novo suspense de comédia sombria The Good Boy.

: O aclamado ator (visto em Peaky Blinders e Adolescence) comenta sua atuação no novo suspense de comédia sombria The Good Boy. Leo Woodall : Após brilhar em The White Lotus e One Day, o jovem galã discute seu papel no drama de romance Vladimir.

: Após brilhar em The White Lotus e One Day, o jovem galã discute seu papel no drama de romance Vladimir. Adrian Lester : O vencedor do prêmio Olivier traz os bastidores da nova adaptação teatral de Cyrano de Bergerac.

: O vencedor do prêmio Olivier traz os bastidores da nova adaptação teatral de Cyrano de Bergerac. Atração Musical: Gorillaz

Para encerrar a noite com chave de ouro, o palco musical recebe ninguém menos que os Gorillaz. A banda virtual apresenta seu mais novo single, “Orange County”, garantindo o ritmo da celebração.

Fiel ao seu estilo, Graham Norton conduz o programa com sua ironia característica, focando nas tendências da cultura das celebridades e extraindo histórias que dificilmente os convidados contariam em outro lugar.

