Glória Vanique assume o comando do tradicional ‘Mulheres’ na TV Gazeta

A TV Gazeta movimentou os bastidores da comunicação nesta segunda-feira (02) ao anunciar a contratação de Glória Vanique. A jornalista, amplamente conhecida por suas passagens de destaque pela Globo e CNN Brasil, assinou o contrato na sede da Avenida Paulista para se tornar a nova apresentadora do “Mulheres”. A estreia está marcada para o dia 2 de março, data em que a emissora planeja revelar uma série de novidades em sua grade.

Vanique chega para liderar o programa feminino mais tradicional da televisão brasileira, sucedendo os últimos formatos da atração. Com uma carreira iniciada nos anos 90, a jornalista traz na bagagem a agilidade do rádio e o rigor do jornalismo ao vivo. Recentemente, Glória também se destacou no ambiente digital e no YouTube, onde comandou o videocast “Conexões” no Flow News, acumulando quase 400 mil seguidores que acompanham suas dicas de comunicação e posicionamento feminino.

“Chego à TV Gazeta com o coração vibrante por integrar um projeto que une tradição e inovação“, afirmou a jornalista. Para a Superintendente Geral da Gazeta, Juliana Algañaraz, a escolha de Vanique é estratégica para a nova fase da emissora. A ideia é aproveitar o equilíbrio da comunicadora entre o jornalismo e o entretenimento para modernizar o formato sem perder o público fiel que acompanha a atração há décadas.

Mudança de Perfil e Novo Formato

A contratação sinaliza uma mudança de tom para o “Mulheres”. Ao colocar uma jornalista com forte apelo em hard news e comunicação corporativa, a Gazeta indica que o programa deve ganhar quadros mais informativos e dinâmicos, fugindo do tradicional modelo de fofocas e culinária estendida. Vanique deve ser o rosto de uma atração que conversa com a mulher contemporânea, conectando a televisão com as tendências do digital.

O anúncio oficial ocorreu na icônica sede da Avenida Paulista, 900, e já gera grande expectativa entre os telespectadores. A partir de março, o desafio de Glória Vanique será manter o prestígio da marca “Mulheres” enquanto imprime sua identidade própria em um dos horários mais concorridos da televisão aberta em São Paulo.