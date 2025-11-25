Globoplay estreia com exclusividade versão turca de Avenida Brasil

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, ‘Avenida Brasil’, cruzou o oceano e ganhou uma adaptação turca. A novela ‘Leyla – Sombras do Passado’, baseada na inesquecível obra de João Emanuel Carneiro que parou o Brasil em 2012, estreia com exclusividade no Globoplay nesta segunda-feira, 24 de novembro.

Com 127 capítulos, a produção é estrelada por nomes internacionais como Cemre Baysel, Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri, e promete reviver a icônica história de vingança, agora sob uma nova perspectiva cultural. Além da chegada ao streaming, a novela também será destaque no canal Globoplay Novelas a partir de 15 de dezembro, substituindo ‘Dolunay’.

Conheça Quem é Quem no Remake Turco

A versão turca traz personagens e tramas que ecoam a história original, mas adaptadas ao contexto local.

Leyla (Cemre Baysel) X Nina (Débora Falabella)

Vivida por Cemre Baysel (e pela pequena Melisa Duru Ünal na infância), Leyla é a protagonista órfã de mãe que tem a vida destruída pela madrasta Nur. Após a morte do pai (Hilmi), Leyla é abandonada no lixão por Nur. Anos depois, ela retorna com o único objetivo de vingar-se da mulher que arruinou sua família.

Nur (Gonca Vuslateri) X Carminha (Adriana Esteves)

Interpretada por Gonca Vuslateri, Nur é a grande vilã. Cruel e impiedosa, ela cresceu no lixão e, ao lado de seu amante Mali, aplica um golpe no pai de Leyla. Com a morte inesperada do marido, Nur abandona a enteada no lixão e foca em uma vida de luxo, manipulando o jogador de futebol Tufan.

Tufan (Halil İbrahim Ceyhan) X Tufão (Murilo Benício)

O jogador de futebol Tufan (Halil İbrahim Ceyhan) se envolve em um acidente que resulta na morte do pai de Leyla, Hilmi. Atormentado por remorso, ele cai nas manipulações da viúva Nur. Tentando ajudá-la, Tufan acaba formando uma família com a vilã, sendo a peça central da ascensão de Nur.

Cino/Civan (Alperen Duymaz) X Jorginho/Batata (Cauã Reymond)

Conhecido na infância como Cino, e mais tarde como Civan (Alperen Duymaz), ele foi abandonado no lixão, onde era protegido por Güzide (a Lucinda turca) e Neco (Nilo). Adotado por Nur, ele troca a miséria pelo luxo, mas vive preso entre sua origem e a nova identidade de filho de uma mulher rica e poderosa.

Mali (Yiğit Kirazci) X Max (Marcello Novaes)

Mali (Yiğit Kirazci) é o parceiro de infância e amante de Nur. Manipulado pela vilã, por quem é apaixonado, Mali é um homem bonito, sempre em busca de dinheiro fácil. Ele se torna uma das figuras mais afetadas no embate entre Leyla e Nur.