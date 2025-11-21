Globo, Sportv e Combate exibem o Jungle Fight 142

O Jungle Fight 142 desembarca novamente no Rio de Janeiro neste sábado, dia 22 de novembro, trazendo muita emoção com duas disputas de cinturão. O evento, que é a primeira edição após o histórico “Fight do Milhão”, terá cobertura completa do Combate e sportv3, além de ter as lutas principais exibidas em TV aberta pela TV Globo.

Destaques da Transmissão

A noite de lutas será transmitida ao vivo a partir das 20h pelos canais Combate e sportv3, com a narração de Luiz Prota e comentários de Marcos Luca Valentim e Juliana Velasquez.

O público também poderá acompanhar as quatro primeiras lutas do card gratuitamente no canal oficial do Combate no YouTube.

Faixa Combate na TV Globo

Os fãs do MMA em TV aberta terão um presente: as duas disputas de cinturão serão exibidas ao vivo pela TV Globo na faixa “Faixa Combate”, logo após o programa Altas Horas. A narração será de Rhoodes Lima, com as análises de Ana Hissa e José Aldo.

Lutas Principais

O evento traz dois duelos eletrizantes pelo título:

Cinturão Peso-Pesado: O baiano André “Monstro” (13 vitórias em 19 lutas) enfrenta o mineiro Junio Mendes, que chega embalado por quatro triunfos consecutivos. Cinturão Peso-Galo Feminino: A atual campeã baiana, Layze Cerqueira, faz a defesa do cinturão contra a desafiante Lorrany Santos.

Card Completo do Jungle Fight 142

Confira todas as lutas da noite: