Oi TV acaba de ganhar dois novos canais

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A Oi TV, que desde março de 2025 opera sob a gestão do grupo Mileto Tecnologia, acaba de anunciar a adição de dois novos canais à sua grade de programação: o NSports, na posição 171, e o New Brasil, do Grupo Bandeirantes, na posição 196. A novidade reforça o compromisso da nova gestão com a constante ampliação do catálogo e a reconquista de assinantes que haviam abandonado o serviço durante as turbulências da recuperação judicial da Oi.

São dois canais com perfis bem distintos — mas igualmente relevantes para públicos que a Oi TV quer manter e atrair.

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NSports (canal 171): o esporte que cresceu fora do radar

A NSports nasceu em 2018 como uma plataforma de streaming com a missão de democratizar o acesso ao esporte no Brasil, chegando à TV por assinatura apenas em 2024 — e desde então não parou de crescer. Em 2025, a Ola Sports passou a administrar o canal junto com a Tellescom, e Galvão Bueno foi anunciado como novo sócio. O reforço de um dos narradores mais conhecidos do país deu ao canal um salto de visibilidade considerável.

O portfólio esportivo do NSports é variado e estratégico: o canal está disponível nas plataformas da Claro TV, Vivo e Sky, e agora chega também aos assinantes da Oi TV. Entre os conteúdos transmitidos estão campeonatos regionais de futebol, NBB (basquete), esportes olímpicos e eventos classificatórios. Em setembro de 2025, o canal também firmou parceria com o SBT para a cobertura da Copa do Mundo FIFA de 2026, dividindo equipe de narradores, jogos, jornalistas e produção técnica.

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Para quem assina os planos Futebol Total ou Emoção Total da Oi TV — os pacotes mais robustos da nova grade da Mileto —, a chegada do NSports representa mais uma opção de conteúdo esportivo ao vivo e exclusivo.

New Brasil (canal 196): o melhor da Band em um só lugar

O New Brasil foi lançado em abril de 2023 pela Newco Pay TV, a programadora de TV por assinatura do Grupo Bandeirantes, com programação ao vivo e conteúdo de entretenimento produzido pelos canais do grupo. A grade reúne nomes conhecidos do público brasileiro: Jornal BandNews, Jogo Aberto, Melhor da Noite, além de atrações do BandSports como Depois do Jogo, BandSports News e Os Donos da Bola. Completam a programação conteúdos do Sabor & Arte, AgroMais e temporadas completas de atrações do Arte1.

É, em resumo, um canal multifacetado que agrada tanto ao fã de esporte quanto a quem quer jornalismo, gastronomia e entretenimento no mesmo pacote — sem precisar mudar de canal.

A Mileto consolida sua estratégia de expansão

A chegada de dois novos canais — especialmente o NSports, com sua aposta crescente no futebol e nos esportes olímpicos num ano de Copa do Mundo — demonstra que a Mileto não está apenas administrando o que herdou da Oi: está construindo ativamente uma grade mais competitiva.

Com os novos canais, a Oi TV amplia sua presença no segmento esportivo e de entretenimento, tornando seus planos ainda mais atrativos frente à concorrência das plataformas de streaming e de outras operadoras satelitais.

Com a Copa do Mundo 2026 chegando e o NSports já com acordo para transmissões junto ao SBT, a Oi TV sob gestão da Mileto está se posicionando para ser uma alternativa real para quem quer futebol e esporte na TV paga — mas será que o satélite ainda consegue disputar esse público com o streaming?