CARAS TV expande cobertura e chega à TV por assinatura

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​A CARAS TV acaba de dar um passo importante em sua estratégia de distribuição no Brasil. O canal de entretenimento e cobertura do mundo das celebridades passa a integrar oficialmente a grade de canais da Vivo, marcando sua chegada ao universo da TV por assinatura (fibra).

​A novidade faz parte de uma nova fase da emissora, que busca levar seu conteúdo exclusivo sobre lifestyle, famosos, cotidiano e grandes eventos para um público ainda maior.

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​Onde assistir à CARAS TV

​Com a expansão, a CARAS TV agora pode ser acessada tanto na TV paga quanto em serviços de streaming gratuito (FAST) e aplicativos. Confira onde encontrar o canal:

​ Vivo (TV por assinatura): Canal 634 .

Canal . ​ Samsung TV Plus (Streaming Grátis): Canal 2301 .

Canal . ​ LG Channels (Streaming Grátis): Canal 198 .

Canal . ​SÓ PLAY: Disponível via site ou aplicativo (com cadastro e acesso gratuito).