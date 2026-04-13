FOX retoma investimentos na América Latina e lança novos canais

Após um período de relativo silêncio no mercado latino-americano — especialmente após a venda de seus canais esportivos para a Disney no passado —, a Fox Corporation anunciou nesta segunda-feira (13) uma manobra que marca o seu reinvestimento oficial no continente. A empresa adquiriu a infraestrutura, os talentos e os direitos de transmissão da Tigo Sports, pertencente ao grupo Millicom.
A transação envolve operações na Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Com este movimento, a Fox assume o controle das ligas de futebol local desses países e planeja o lançamento de quatro novos canais já no próximo mês de maio.
Um Portfólio de Peso: Do Futebol Local à Premier League
A estratégia da “nova” Fox Latin America é misturar a paixão local com o prestígio internacional. Além das ligas domésticas da América Central, o novo Fox Channel oferecerá um portfólio robusto que inclui:
- Futebol Europeu: Premier League, UEFA Europa League e a Bundesliga (a partir da temporada 2026-27).
- Ligas Globais: Saudi Pro League e Liga MX.
- Esportes Americanos: Mais de 800 eventos anuais, incluindo MLB (beisebol), NASCAR, e esportes universitários da Big Ten Conference.
- Lutas e Motores: PFL (MMA), Lucha Libre AAA, Formula E e WRC.
Expansão e Streaming
O retorno da Fox não se limita à TV a cabo tradicional. A empresa confirmou que Leandro Lagos será o chefe da Fox na América Central, sob o comando de Carlos Martinez (EVP e Managing Director da Fox Latin America).
A expansão prevê ainda a integração desses conteúdos ao serviço de streaming Tubi (ad-supported) e ao futuro lançamento da plataforma Fox One, que deve unificar a oferta de esportes e entretenimento da companhia na região.
O que muda para o assinante?
|Atributo
|Detalhes da Mudança
|Novos Canais
|4 novos sinais da marca FOX estreiam em maio
|Conteúdo Local
|Manutenção dos direitos das ligas nacionais da América Central
|Copa do Mundo
|Acesso garantido à Copa do Mundo FIFA 2026 via Tigo Sports
|Liderança
|Nova estrutura dedicada para gerir a América Latina
Análise: Por que a volta da Fox é importante?
O retorno da Fox à América Latina, começando pela América Central, sinaliza que a empresa identificou uma oportunidade de ouro no vácuo deixado pela consolidação de outros players. Ao adquirir uma estrutura já pronta (Tigo Sports) e injetar seus direitos internacionais, a Fox se posiciona rapidamente como uma concorrente de peso. Para o mercado brasileiro e do Cone Sul, o movimento acende um alerta: será que o Brasil será o próximo passo dessa “recolonização” esportiva da Fox?
Você sente falta da marca FOX Sports no Brasil e gostaria de ver esse investimento chegar por aqui para concorrer com a ESPN e o SporTV?