FOX retoma investimentos na América Latina e lança novos canais

Siga o Além da Tela no Google News! Fique por dentro das últimas notícias sobre TV, streaming e o mercado de entretenimento. Seguir

- Publicidade -

Após um período de relativo silêncio no mercado latino-americano — especialmente após a venda de seus canais esportivos para a Disney no passado —, a Fox Corporation anunciou nesta segunda-feira (13) uma manobra que marca o seu reinvestimento oficial no continente. A empresa adquiriu a infraestrutura, os talentos e os direitos de transmissão da Tigo Sports, pertencente ao grupo Millicom.

A transação envolve operações na Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Com este movimento, a Fox assume o controle das ligas de futebol local desses países e planeja o lançamento de quatro novos canais já no próximo mês de maio.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Um Portfólio de Peso: Do Futebol Local à Premier League

A estratégia da “nova” Fox Latin America é misturar a paixão local com o prestígio internacional. Além das ligas domésticas da América Central, o novo Fox Channel oferecerá um portfólio robusto que inclui:

Futebol Europeu : Premier League, UEFA Europa League e a Bundesliga (a partir da temporada 2026-27).

: Premier League, UEFA Europa League e a Bundesliga (a partir da temporada 2026-27). Ligas Globais : Saudi Pro League e Liga MX.

: Saudi Pro League e Liga MX. Esportes Americanos : Mais de 800 eventos anuais, incluindo MLB (beisebol), NASCAR, e esportes universitários da Big Ten Conference.

: Mais de 800 eventos anuais, incluindo MLB (beisebol), NASCAR, e esportes universitários da Big Ten Conference. Lutas e Motores: PFL (MMA), Lucha Libre AAA, Formula E e WRC.

Expansão e Streaming

O retorno da Fox não se limita à TV a cabo tradicional. A empresa confirmou que Leandro Lagos será o chefe da Fox na América Central, sob o comando de Carlos Martinez (EVP e Managing Director da Fox Latin America).

- Publicidade -

A expansão prevê ainda a integração desses conteúdos ao serviço de streaming Tubi (ad-supported) e ao futuro lançamento da plataforma Fox One, que deve unificar a oferta de esportes e entretenimento da companhia na região.

O que muda para o assinante?

Atributo Detalhes da Mudança Novos Canais 4 novos sinais da marca FOX estreiam em maio Conteúdo Local Manutenção dos direitos das ligas nacionais da América Central Copa do Mundo Acesso garantido à Copa do Mundo FIFA 2026 via Tigo Sports Liderança Nova estrutura dedicada para gerir a América Latina

Análise: Por que a volta da Fox é importante?

O retorno da Fox à América Latina, começando pela América Central, sinaliza que a empresa identificou uma oportunidade de ouro no vácuo deixado pela consolidação de outros players. Ao adquirir uma estrutura já pronta (Tigo Sports) e injetar seus direitos internacionais, a Fox se posiciona rapidamente como uma concorrente de peso. Para o mercado brasileiro e do Cone Sul, o movimento acende um alerta: será que o Brasil será o próximo passo dessa “recolonização” esportiva da Fox?

Você sente falta da marca FOX Sports no Brasil e gostaria de ver esse investimento chegar por aqui para concorrer com a ESPN e o SporTV?