HBO Max chega à Índia com preço agressivo: menos de 1 dólar

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O cenário do streaming na Índia acaba de sofrer um abalo sísmico. A JioHotstar, de propriedade do conglomerado Reliance Industries, anunciou nesta quarta-feira a expansão de sua parceria com a Warner Bros. Discovery para trazer a HBO Max ao mercado indiano.

A estratégia de precificação é o que surpreende: o acesso à HBO Max estará disponível para assinantes da JioHotstar como um “add-on” a partir de ₹49 (aproximadamente R$ 3,00) por mês. O valor é drasticamente menor que o plano básico da plataforma nos Estados Unidos, que custa US$ 10,99 (cerca de R$ 60,00).

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O hub da HBO Max dentro da JioHotstar contará com produções da HBO, Max Originals, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television e DC Studios. Entre os títulos mais aguardados para o público indiano estão a terceira temporada de “Euphoria”; novos episódios de “House of the Dragon”; a série “Lanterns” (DC Studios) e a futura série original de Harry Potter.

Segundo a empresa, a experiência do usuário será influenciada pelo plano base contratado. Assinaturas de menor custo na JioHotstar (que partem de ₹79/mês para mobile) devem incluir publicidade, enquanto o plano Premium ad-free custa ₹299 (cerca de R$ 20,00).

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O Potencial do Mercado Indiano

A movimentação ocorre em um mercado que atinge números colossais. De acordo com um relatório da corretora CLSA, a Índia alcançou 1,45 bilhão de usuários ativos mensais (MAUs) em serviços de vídeo, impulsionada por planos de dados móveis acessíveis. Atualmente, a JioHotstar é a segunda força do país com 390 milhões de MAUs, ficando atrás apenas do YouTube (772 milhões).

No entanto, o desafio ainda é a penetração fora das grandes metrópoles. Estima-se que o uso de streaming em cidades menores gire em torno de apenas 8%. Por isso, a aposta em ofertas combinadas, como esta da HBO Max, é vista como a chave para converter usuários ocasionais em assinantes de longo prazo.