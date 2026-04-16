Plataforma de streaming cristão infantil chega à Android TV

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O mercado de streaming segmentado ganha uma novidade: a JoinKids, plataforma cristã voltada para o público infantil, anunciou a consolidação de sua presença no ecossistema Android TV e Google TV, garantindo acesso direto em dispositivos das principais fabricantes do mercado, como Samsung, LG, TCL, Philips e Philco.

Fundada em 2018 na região amazônica, a JoinKids foca no entretenimento intencional. O catálogo reúne centenas de produções, entre animações, músicas e histórias bíblicas. Um dos grandes destaques desta nova fase é a chegada da Turma do Capimara, série que promete ampliar a identificação e o apelo narrativo junto aos pequenos.

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O avanço da plataforma ocorre em um momento de alerta para os pais. Dados da pesquisa “Crianças e Smartphones no Brasil” indicam que 49% das crianças de 0 a 12 anos já possuem dispositivos próprios, elevando a preocupação com a qualidade do conteúdo consumido.

“36% dos pais demonstram preocupação com o tipo de conteúdo consumido nas telas por seus filhos. É nesse espaço que a JoinKids se posiciona com clareza, oferecendo um ambiente totalmente seguro, sem anúncios e com curadoria baseada em valores cristãos”, explica Faglimar, fundador da JoinKids.

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Para a empresa, o desafio atual vai além de limitar o tempo de tela; trata-se de garantir que o que é consumido contribua para a formação espiritual e educacional das crianças, transformando o entretenimento em uma extensão dos valores familiares.

A empresa projeta um crescimento robusto, com a meta de conquistar mais de 100 mil novos assinantes ao longo do ano.