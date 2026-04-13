Semana Megapix: ‘John Wick 4’ faz sua estreia e clássicos do cinema invadem a grade

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O canal Megapix preparou uma seleção de peso para meados de abril, destacando franquias que arrastam multidões. O grande ápice da programação acontece no domingo, 19 de abril, com a estreia inédita no pacote básico de “John Wick 4: Baba Yaga“. Para celebrar, o canal exibe uma maratona sem intervalos com todos os quatro filmes da saga estrelada por Keanu Reeves a partir das 15h20.

Segunda e Terça: Veteranos e Animação Nacional

A semana começa com o “pé no peito” na segunda-feira (dia 13), às 21h, com “Rambo – Programado para Matar“, o filme que deu início ao legado de Sylvester Stallone como o icônico veterano de guerra.

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Na terça-feira (dia 14), o tom muda para a poesia e música com a estreia de “Arca de Noé“, também inédito no pacote básico. A animação brasileira, inspirada na obra de Vinicius de Moraes, conta com um elenco de vozes estelar, incluindo Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos e Alice Braga.

Quinta e Sábado: Risadas e Mitologia

Na quinta-feira (dia 16), o disfarce entra em cena com o especial “Vovó…Zona“. A partir das 19h25, os fãs de Martin Lawrence poderão conferir a trilogia completa sem intervalos, garantindo uma noite de comédia para toda a família.

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Já o sábado (dia 18) é reservado aos épicos com o Especial Megapix Mitológico. A partir das 17h05, o público viaja da Grécia ao Egito com a exibição sequencial de Imortais (com Henry Cavill), Fúria de Titãs e Deuses do Egito.

Destaques da Programação Megapix (13 a 19 de Abril)

Dia Horário Atração / Especial Destaque 13/04 (Seg) 21h00 Rambo – Programado para Matar Clássico com Stallone 14/04 (Ter) 21h00 Arca de Noé Estreia (Animação Nacional) 16/04 (Qui) 19h25 Especial Vovó…Zona Maratona com os 3 filmes 18/04 (Sáb) 17h05 Megapix Mitológico Imortais, Fúria de Titãs e Deuses do Egito 19/04 (Dom) 15h20 Maratona John Wick Filmes 1, 2 e 3 em sequência 19/04 (Dom) 21h00 John Wick 4: Baba Yaga Estreia Inédita