Semana Megapix: ‘John Wick 4’ faz sua estreia e clássicos do cinema invadem a grade

O canal Megapix preparou uma seleção de peso para meados de abril, destacando franquias que arrastam multidões. O grande ápice da programação acontece no domingo, 19 de abril, com a estreia inédita no pacote básico de “John Wick 4: Baba Yaga“. Para celebrar, o canal exibe uma maratona sem intervalos com todos os quatro filmes da saga estrelada por Keanu Reeves a partir das 15h20.
Segunda e Terça: Veteranos e Animação Nacional
A semana começa com o “pé no peito” na segunda-feira (dia 13), às 21h, com “Rambo – Programado para Matar“, o filme que deu início ao legado de Sylvester Stallone como o icônico veterano de guerra.
Na terça-feira (dia 14), o tom muda para a poesia e música com a estreia de “Arca de Noé“, também inédito no pacote básico. A animação brasileira, inspirada na obra de Vinicius de Moraes, conta com um elenco de vozes estelar, incluindo Rodrigo Santoro, Lázaro Ramos e Alice Braga.
Quinta e Sábado: Risadas e Mitologia
Na quinta-feira (dia 16), o disfarce entra em cena com o especial “Vovó…Zona“. A partir das 19h25, os fãs de Martin Lawrence poderão conferir a trilogia completa sem intervalos, garantindo uma noite de comédia para toda a família.
Já o sábado (dia 18) é reservado aos épicos com o Especial Megapix Mitológico. A partir das 17h05, o público viaja da Grécia ao Egito com a exibição sequencial de Imortais (com Henry Cavill), Fúria de Titãs e Deuses do Egito.
Destaques da Programação Megapix (13 a 19 de Abril)
|Dia
|Horário
|Atração / Especial
|Destaque
|13/04 (Seg)
|21h00
|Rambo – Programado para Matar
|Clássico com Stallone
|14/04 (Ter)
|21h00
|Arca de Noé
|Estreia (Animação Nacional)
|16/04 (Qui)
|19h25
|Especial Vovó…Zona
|Maratona com os 3 filmes
|18/04 (Sáb)
|17h05
|Megapix Mitológico
|Imortais, Fúria de Titãs e Deuses do Egito
|19/04 (Dom)
|15h20
|Maratona John Wick
|Filmes 1, 2 e 3 em sequência
|19/04 (Dom)
|21h00
|John Wick 4: Baba Yaga
|Estreia Inédita